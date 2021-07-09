Известному итальянскому клубу отказали в регистрации на новый сезон

Серия В отказала в регистрации на новый сезон «Кьево». Такое решение было принято из-за того, что клуб не смог доказать свою финансовую стабильность.

После анализа экономической ситуации в «Киево» Серия В исключила клуб из числа участников лиги. Веронский клуб сразу же подал протест. В прошлом сезоне «Кьево» занял восьмое место в турнирной таблице Серии В.

Ранее новичок Серии А «Салернитана» была допущена к участию в элитном дивизионе, несмотря на связь клуба с президентом «Лацио» Клаудио Лотито.