Салернитане разрешили выступить в новом сезоне Серии А

Федерация футбола Италии (ФФИ) разрешила «Салернитане» участвовать в Серии А в сезоне 2021/2022.

Клуб в прошлом сезоне добился повышения в классе, однако мог лишиться права играть в Серии А из-за того, что клуб принадлежит Марко Меццароме – сводному брату владельца «Лацио» Клаудио Лотито. Регламент Серии А запрещает играть в чемпионате двум клубам, связанным с одним владельцем.

«Салернитане» не удалось доказать свою независимость от «Лацио». Но ФФИ на своем собрании решила судьбу клуба путем голосования. Все члены ФФИ, кроме президента Серии В Мауро Балаты, проголосовали за участие «Салернитаны» в Серии А.