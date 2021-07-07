Салернитане разрешили выступить в новом сезоне Серии А

Клуб мог лишиться права играть в Серии А

  • 07.07.2021 22:50
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Салернитане разрешили выступить в новом сезоне Серии А
© Getty Images/Global Images Ukraine

Федерация футбола Италии (ФФИ) разрешила «Салернитане» участвовать в Серии А в сезоне 2021/2022.

Клуб в прошлом сезоне добился повышения в классе, однако мог лишиться права играть в Серии А из-за того, что клуб принадлежит Марко Меццароме – сводному брату владельца «Лацио» Клаудио Лотито. Регламент Серии А запрещает играть в чемпионате двум клубам, связанным с одним владельцем.

«Салернитане» не удалось доказать свою независимость от «Лацио». Но ФФИ на своем собрании решила судьбу клуба путем голосования. Все члены ФФИ, кроме президента Серии В Мауро Балаты, проголосовали за участие «Салернитаны» в Серии А.

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Источник — Football-Italia

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