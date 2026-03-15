ФОТО. Самая душераздирающая история в футболе: Пьермарио Морозини
Короткая жизненная история Пьермарио Морозини была полна испытаний
История итальянского футболиста Пьермарио Морозини считается одной из самых трагичных в мировом футболе.
Серьезные испытания выпали на долю игрока еще в подростковом возрасте. В 15 лет Морозини потерял мать, а спустя два года, в 17-летнем возрасте, скончался его отец.
В результате юный футболист фактически стал опорой для своей семьи. На него легла ответственность за брата и сестру, которые имели инвалидность.
Однако трагические события на этом не закончились. Через некоторое время после смерти отца брат Морозини, также имевший инвалидность, покончил с собой.
Несмотря на тяжелые жизненные обстоятельства, футбол оставался для Пьермарио возможностью двигаться вперед. Он продолжал тренироваться и развивать свою карьеру, в итоге став профессиональным футболистом.
На протяжении карьеры Морозини выступал за ряд итальянских клубов, а одним из последних его клубов был «Ливорно».
Трагедия произошла 14 апреля 2012 года во время матча Серии B между «Ливорно» и «Пескарой». Во время игры футболист внезапно потерял сознание на поле из-за остановки сердца.
Медики оперативно оказали помощь и доставили игрока в больницу, однако спасти его жизнь не удалось.
Пьермарио Морозини ушел из жизни в возрасте 25 лет. Его история стала символом мужества и стойкости, с которыми спортсмен продолжал строить карьеру, несмотря на тяжелые жизненные испытания.
💔 𝗧𝗛𝗘 𝗠𝗢𝗦𝗧 𝗛𝗘𝗔𝗥𝗧-𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚 𝗦𝗧𝗢𝗥𝗬 𝗜𝗡 𝗙𝗢𝗢𝗧𝗕𝗔𝗟𝗟— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) March 14, 2026
The story of Piermario Morosini is one of the saddest ever known.
At just 15 years old, he lost his mother.
Then, only two years later, at 17, he lost his father as well.
In the space of a few… pic.twitter.com/w9DasNJlVm
