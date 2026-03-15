ФОТО. Самая душераздирающая история в футболе: Пьермарио Морозини

История итальянского футболиста Пьермарио Морозини считается одной из самых трагичных в мировом футболе.

Серьезные испытания выпали на долю игрока еще в подростковом возрасте. В 15 лет Морозини потерял мать, а спустя два года, в 17-летнем возрасте, скончался его отец.

В результате юный футболист фактически стал опорой для своей семьи. На него легла ответственность за брата и сестру, которые имели инвалидность.

Однако трагические события на этом не закончились. Через некоторое время после смерти отца брат Морозини, также имевший инвалидность, покончил с собой.

Несмотря на тяжелые жизненные обстоятельства, футбол оставался для Пьермарио возможностью двигаться вперед. Он продолжал тренироваться и развивать свою карьеру, в итоге став профессиональным футболистом.

На протяжении карьеры Морозини выступал за ряд итальянских клубов, а одним из последних его клубов был «Ливорно».

Трагедия произошла 14 апреля 2012 года во время матча Серии B между «Ливорно» и «Пескарой». Во время игры футболист внезапно потерял сознание на поле из-за остановки сердца.

Медики оперативно оказали помощь и доставили игрока в больницу, однако спасти его жизнь не удалось.

Пьермарио Морозини ушел из жизни в возрасте 25 лет. Его история стала символом мужества и стойкости, с которыми спортсмен продолжал строить карьеру, несмотря на тяжелые жизненные испытания.