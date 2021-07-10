«Металлист» обыграл «Викторию» в рамках контрольного матча.
«Металлист» - «Виктория» - 2:0 (0:0)
Голы: Федоров, 57 (1:0), Рязанцев, 88 (2:0).
Смотрите видео голов и обзор матча:
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Источник — Sport.ua
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