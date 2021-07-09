Металлист всухую обыграл Викторию

Харьковский «Металлист» провел очередной товарищеский матч в рамках подготовки к новому сезону.
«Металлист» со счетом 2:0 обыграл «Викторию» из Николаевки, которая будет выступать во Второй лиге Украины. В сезоне 2021/2022 «Металлист» сыграет в Первой лиге Украины.
«Металлист» — «Виктория» — 2:0
Голы: Федорив, Рязанцев
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Источник — ФК Металлист
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