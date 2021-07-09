Металлист — Виктория. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 9 июля, харьковский «Металлист» проведет очередной товарищеский матч в рамках подготовки к новому сезону.
На стадионе «Новая Бавария» «желто-синие» встретятся с дебютантом Второй лиги — «Викторией» из Николаевки. Прямая трансляция встречи начнется в 12:00.
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Источник — ФК Металлист
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