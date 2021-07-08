Металлист сыграет с Викторией и Альянсом

9 июля «Металлист» закроет программу первого летнего сбора двумя тренировочными матчами. Соперниками станут клубы из Сумской области.

Сначала на стадионе «Новая Бавария» желто-синие встретятся с дебютантом Второй лиги и действующим чемпионом Украины среди аматоров «Викторией» из Николаевки. Начало игры в 12:00.

А в 18:00 уже на стадионе «Солнечный» подопечные Александра Кучера сойдутся на поле с «Альянсом» из Липовой Долины. По итогам прошлого сезона эта команда заняла 6-е место в Первой лиге.

В первых двух матчах межсезонья «Металлист» поочередно обыграл днепровскую «Перемогу» (1:0) и «Квадро» из Первомайского (3:0).