Альянс продлил контракты с тремя игроками

Новые контракты с «Альянсом» подписали защитники Валерий Рогозинский и Евгений Неплях, а также нападающий Александр Лебеденко. Соглашения всех троих рассчитаны до середины июня 2022 года.

В минувшем сезоне Первой лиги 29-летний Неплях провел 21 поединок, а 25-летний Рогозинский и 31-летний Лебединский сыграли по 25 матчей и забили по 1 мячу.

«Альянс» по итогам сезона 2020/2021 занял 6-е место во втором по силе дивизионе Украины. В 1-м туре нового чемпионата, базовой датой которого назначено 25 июля, команда Юрия Ярошенко примет «Металлист».

В июне контракты с клубом продлили полузащитники Вячеслав Поднебенный и Константин Ярошенко, а также нападающий Николай Агапов.