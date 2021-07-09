Альянс продлил контракты с тремя игроками

Футболисты задержатся в липоводолинском клубе еще на сезон

  • 09.07.2021 04:23
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Альянс продлил контракты с тремя игроками
© ФК Черноморец

Новые контракты с «Альянсом» подписали защитники Валерий Рогозинский и Евгений Неплях, а также нападающий Александр Лебеденко. Соглашения всех троих рассчитаны до середины июня 2022 года. 

В минувшем сезоне Первой лиги 29-летний Неплях провел 21 поединок, а 25-летний Рогозинский и 31-летний Лебединский сыграли по 25 матчей и забили по 1 мячу. 

«Альянс» по итогам сезона 2020/2021 занял 6-е место во втором по силе дивизионе Украины. В 1-м туре нового чемпионата, базовой датой которого назначено 25 июля, команда Юрия Ярошенко примет «Металлист».  

В июне контракты с клубом продлили полузащитники Вячеслав Поднебенный и Константин Ярошенко, а также нападающий Николай Агапов.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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