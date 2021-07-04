Альянс продлил контракт с сыном главного тренера

Константин Ярошенко подписал новое соглашение с клубом

  • 04.07.2021 20:19
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Альянс продлил контракт с сыном главного тренера
© ФК Урал. Константин Ярошенко

Футболист, немало поигравший в УПЛ, продолжит выступления под руководством своего отца Юрия Ярошенко в Первой лиге.

Полузащитник Константин Ярошенко подписал новый контракт с «Альянсом». Срок предыдущего соглашения истек в июне.

В составе «Альянса» Ярошенко провел 25 матчей и забил 7 мячей в Первой лиге.

«Альянс» завершил сезон 2020/2021 на 6-м месте во втором по силе украинском дивизионе.

Ранее «Альянс» продлил контракт с лучшим бомбардиром.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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