Альянс продлил контракт с лучшим бомбардиром

Вслед за вице-капитаном «Альянса» Вячеславом Поднебенным новый контракт с клубом подписал фланговый нападающий Николай Агапов. Предыдущее соглашение истекло по окончании сезона 2020/2021.

27-летний футболист перебрался в «Альянс» в начале прошлого года из любительской харьковской команды «Универ-Динамо». В минувшем сезоне Первой лиги Агапов провел 26 матчей и забил 9 мячей. Также на его счету одна игра в Кубке Украины.

Ранее на профессиональном уровне форвард поиграл за «Десну», «Гелиос», краматорский «Авангард» и узбекский «Сурхан».

«Альянс» по итогам прошлого сезона занял 6-е место в Первой лиге. 29 июня команда Юрия Ярошенко начала подготовку к новому чемпионату.