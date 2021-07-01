Альянс продлил контракт с лучшим бомбардиром

Николай Агапов останется в клубе из Липовой долины

  • 01.07.2021 03:26
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Альянс продлил контракт с лучшим бомбардиром
© ФК Альянс. Николай Агапов

Вслед за вице-капитаном «Альянса» Вячеславом Поднебенным новый контракт с клубом подписал фланговый нападающий Николай Агапов. Предыдущее соглашение истекло по окончании сезона 2020/2021.

27-летний футболист перебрался в «Альянс» в начале прошлого года из любительской харьковской команды «Универ-Динамо». В минувшем сезоне Первой лиги Агапов провел 26 матчей и забил 9 мячей. Также на его счету одна игра в Кубке Украины.

Ранее на профессиональном уровне форвард поиграл за «Десну», «Гелиос», краматорский «Авангард» и узбекский «Сурхан».

«Альянс» по итогам прошлого сезона занял 6-е место в Первой лиге. 29 июня команда Юрия Ярошенко начала подготовку к новому чемпионату.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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