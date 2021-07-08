Стала известна первая финалистка Уимблдона

Первая ракетка мира Эшли Барти вышла в финал Уимблдона.



В матче 1/2 финала австралийка в двух сетах одолела экс-первую ракетку мира Анжелик Кербер из Германии (№28 WTA).



Уимблдон. Полуфинал

Эшли Барти (Австралия) – Анжелик Кербер (Германия) – 6:3, 7:6(3)



Барти впервые сыграет в финале травяного мейджора. Ранее она выигрывала один титул Grand Slam (Ролан Гаррос-2019).



Эшли стала первой австралийкой с 1980-го, которая сразится за титул на Уимблдоне. Предыдущий раз в финале играла Ивонн Гулагонг-Коули.