Стала известна первая финалистка Уимблдона

Первая ракетка мира Эшли Барти вышла в финал Уимблдона.
В матче 1/2 финала австралийка в двух сетах одолела экс-первую ракетку мира Анжелик Кербер из Германии (№28 WTA).
Уимблдон. Полуфинал
Эшли Барти (Австралия) – Анжелик Кербер (Германия) – 6:3, 7:6(3)
Барти впервые сыграет в финале травяного мейджора. Ранее она выигрывала один титул Grand Slam (Ролан Гаррос-2019).
Эшли стала первой австралийкой с 1980-го, которая сразится за титул на Уимблдоне. Предыдущий раз в финале играла Ивонн Гулагонг-Коули.
Источник — Sport.ua
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