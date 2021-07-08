Стала известна первая финалистка Уимблдона

Эшли Барти будет сражаться за второй титул Grand Slam в карьере

  • 08.07.2021 17:13
  • 441 просмотр
  • 2 комментария
Стала известна первая финалистка Уимблдона
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эшли Барти

Первая ракетка мира Эшли Барти вышла в финал Уимблдона.
 
В матче 1/2 финала австралийка в двух сетах одолела экс-первую ракетку мира Анжелик Кербер из Германии (№28 WTA).
 
Уимблдон. Полуфинал
Эшли Барти (Австралия) – Анжелик Кербер (Германия) – 6:3, 7:6(3)
 
Барти впервые сыграет в финале травяного мейджора. Ранее она выигрывала один титул Grand Slam (Ролан Гаррос-2019).
 
Эшли стала первой австралийкой с 1980-го, которая сразится за титул на Уимблдоне. Предыдущий раз в финале играла Ивонн Гулагонг-Коули.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Michael Benko
    online
      Michael Benko, 08.07.2021 17:19
    +1
    Кербер провела в цілому хороший турнір. Є ще порох в порозівницях. Може ще пару років протриматися в топі, якщо обійдеться без травм. Ну а Еш це холоднокровний монстр, якого здолати можуть одиниці. Цікаво, як довго вона зможе тримати цей рівень
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 08.07.2021 17:15
    0
    Кербер буде розчавлена
    Ссылка
    Michael Benko
    online
      Michael Benko, 08.07.2021 17:19
    +1
    Кербер провела в цілому хороший турнір. Є ще порох в порозівницях. Може ще пару років протриматися в топі, якщо обійдеться без травм. Ну а Еш це холоднокровний монстр, якого здолати можуть одиниці. Цікаво, як довго вона зможе тримати цей рівень
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 08.07.2021 17:15
    0
    Кербер буде розчавлена
    Ссылка
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