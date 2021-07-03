Сетка плей-офф Евро-2020. Определены обе полуфинальные пары

Сыграны четвертьфиналы и определены полуфинальные пары плей-офф Евро-2020.
2 июля в четвертьфиналах Испания по пенальти прошла Швейцарию (1:1, пен – 3:1), а Италия нанесла поражение Бельгии (2:1).
3 июля Дания обыграла Чехию в Баку (2:1). Заключительный матч 1/4 финала Украина – Англия в Риме завершился фиаско команды Андрея Шевченко (0:4).
- В полуфинале 6 июля в Лондоне сыграют Италия и Испания, а на следующий день Англия будет принимать Данию.
Решающий матч турнира пройдет там же, на «Уэмбли», 11 июля.
Евро-2020
1/4 финала
- 2 июля. 19:00. Швейцария – Испания – 1:1 (пен. 1:3) (Санкт-Петербург)
- 2 июля. 22:00. Бельгия – Италия – 1:2 (Мюнхен)
- 3 июля. 19:00. Чехия – Дания – 1:2 (Баку)
- 3 июля. 22:00. Украина – Англия – 0:4 (Рим)
1/2 финала
- 6 июля. 22:00. Италия – Испания (Лондон)
- 7 июля. 22:00. Англия – Дания (Лондон)
Сетка турнира
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Источник — Sport.ua
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