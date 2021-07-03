Сетка плей-офф Евро-2020. Определены обе полуфинальные пары

В полуфиналах в Лондоне сыграют Италия и Испания, Англия и Дания

  • 03.07.2021 23:59
  • 1438 просмотров
  • 3 комментария
Сетка плей-офф Евро-2020. Определены обе полуфинальные пары
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сыграны четвертьфиналы и определены полуфинальные пары плей-офф Евро-2020.

2 июля в четвертьфиналах Испания по пенальти прошла Швейцарию (1:1, пен – 3:1), а Италия нанесла поражение Бельгии (2:1).

3 июля Дания обыграла Чехию в Баку (2:1). Заключительный матч 1/4 финала Украина – Англия в Риме завершился фиаско команды Андрея Шевченко (0:4).

  • В полуфинале 6 июля в Лондоне сыграют Италия и Испания, а на следующий день Англия будет принимать Данию.

Решающий матч турнира пройдет там же, на «Уэмбли», 11 июля.

Евро-2020

1/4 финала

  • 2 июля. 19:00. Швейцария – Испания – 1:1 (пен. 1:3) (Санкт-Петербург)
  • 2 июля. 22:00. Бельгия – Италия – 1:2 (Мюнхен)
  • 3 июля. 19:00. Чехия – Дания – 1:2 (Баку)
  • 3 июля. 22:00. Украина – Англия – 0:4 (Рим)

1/2 финала

  • 6 июля. 22:00. Италия – Испания (Лондон)
  • 7 июля. 22:00. Англия – Дания (Лондон)

Сетка турнира

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Oleha1987
    online
      Oleha1987, 04.07.2021 00:14
    0
    А ось і Данія в 1/4. Як я і прогнозував. Не факт ,що в фіналі не будуть вони.
    Ссылка
    Taykitanin
    online
      Taykitanin, 04.07.2021 00:03
    0
    Англія раніше буде в Лондоні, ніж Данія. Баку, жара, дальній переліт , чехи більше сил забрали ніж наші. Фінал Італія -Англія.Італія - чемпіон
    Ссылка
    метушня
    online
      метушня, 03.07.2021 23:57
    -3
    Ну теперь хоть можно спокойно за Англию болеть, которая просто обязана стать чемпионом. Ведь остальные игры опять в Англии!
    Ссылка
    Oleha1987
    online
      Oleha1987, 04.07.2021 00:14
    0
    А ось і Данія в 1/4. Як я і прогнозував. Не факт ,що в фіналі не будуть вони.
    Ссылка
    Taykitanin
    online
      Taykitanin, 04.07.2021 00:03
    0
    Англія раніше буде в Лондоні, ніж Данія. Баку, жара, дальній переліт , чехи більше сил забрали ніж наші. Фінал Італія -Англія.Італія - чемпіон
    Ссылка
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