Уимблдон. Надежда Киченок вышла в третий раунд в паре

Сегодня Надежда Киченок и Ралука Олару во втором раунде Уимблдона-2021 в парном разряде обыграли американо-словенский дуэт Сабрина Сантамария/Тамара Зиданшек.

Судьба обеих сетов решалась на тай-брейках. Матч продолжался 2 часа и 13 минут.

2-й раунд. Парный разряд

Сабрина Сантамария/Тамара Зиданшек – Надежда Киченок/Ралука Олару – 6:7 (4), 6:7 (5)

В третьем раунде соперницами Киченок и Олару будет румынский дуэт Андреа Миту/Моника Никулеску. Вчера в первом раунде Киченок и Олару обыграли Лейлу Анни Фернандес и Анастасию Потапову.