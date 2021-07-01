Уимблдон. Надежда Киченок стартовала с победы в паре

Украинка вместе с Ралукой Олару вышли во второй раунд

  • 01.07.2021 20:53
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Уимблдон. Надежда Киченок стартовала с победы в паре
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня Надежда Киченок вместе с Ролукой Олару в первом раунде Уимблдона-2021 в женском парном разряде встречались с Лейлой Анни Фернандес и Анастасией Потаповой.

13-й сеяный украино-румынский дуэт одержал тяжелую победу в трех сетах. Матч продолжался 2 часа и 16 минут.

1-й раунд

Лейла Анни Фернандес/Анастасия Потапова – Надежда Киченок/Ралука Олару – 6:2, 3:6, 6:8

Во втором раунде Киченок и Олару сыграют с американо-словенским дуэтом Сабрина Сантамария/Тамара Зиданшек. Напомним, на Уимблдоне-2021 Надежда Киченок также выступит в миксте.

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Источник — Sport.ua

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