Уимблдон. Надежда Киченок стартовала с победы в паре

Сегодня Надежда Киченок вместе с Ролукой Олару в первом раунде Уимблдона-2021 в женском парном разряде встречались с Лейлой Анни Фернандес и Анастасией Потаповой.
13-й сеяный украино-румынский дуэт одержал тяжелую победу в трех сетах. Матч продолжался 2 часа и 16 минут.
1-й раунд
Лейла Анни Фернандес/Анастасия Потапова – Надежда Киченок/Ралука Олару – 6:2, 3:6, 6:8
Во втором раунде Киченок и Олару сыграют с американо-словенским дуэтом Сабрина Сантамария/Тамара Зиданшек. Напомним, на Уимблдоне-2021 Надежда Киченок также выступит в миксте.
Источник — Sport.ua
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https://www.youtube.com/watch?v=RC9kXxEKKbQ&t=94s
https://www.youtube.com/watch?v=RC9kXxEKKbQ&t=94s
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