Уимблдон. Надежда Киченок стартовала с победы в паре

Сегодня Надежда Киченок вместе с Ролукой Олару в первом раунде Уимблдона-2021 в женском парном разряде встречались с Лейлой Анни Фернандес и Анастасией Потаповой.

13-й сеяный украино-румынский дуэт одержал тяжелую победу в трех сетах. Матч продолжался 2 часа и 16 минут.

1-й раунд

Лейла Анни Фернандес/Анастасия Потапова – Надежда Киченок/Ралука Олару – 6:2, 3:6, 6:8

Во втором раунде Киченок и Олару сыграют с американо-словенским дуэтом Сабрина Сантамария/Тамара Зиданшек. Напомним, на Уимблдоне-2021 Надежда Киченок также выступит в миксте.