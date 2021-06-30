Уимблдон. Три украинки сыграют в миксте

В смешанном парном разряде Уимблдона-2021 Украину представят три спортсменки – Марта Костюк и сестры Людмила и Надежда Киченок.

Людмила Киченок будет выступать вместе с австрийцем Оливером Марахом. Их соперники по первому раунду – мексиканцы Джулия Олмос и Сантьяго Гонсалес. В случае победы во втором раунде их ждет 15-й сеяный дуэт Бен Маклахлан/Эна Сибахара.

Надежда Киченок будет играть с пакистанцем Айсамом-уль-Хак Куреши. В первом раунде их соперниками будут казах Александр Бублик и россиянка Анастасия Павлюченкова. Потенциальные соперники по второму раунду – шестые сеяные Иван Додиг и Латиша Чжань.

Напарником Марты Костюк станет австралиец Макс Перселл. Их первые соперники – Марк Лопес (Испания) и Мари Боузкова (Чехия). Во втором раунде в случае победы их ждет встреча с девятыми сеяными Кевином Кравицом (Германия) и Кветой Пешке (Чехия).

Вчера Костюк стартовала с победы в одиночном разряде Уимблдона-2021.