Уимблдон. Три украинки сыграют в миксте

В смешанный парный разряд заявились Марта Костюк и сестры Киченок

  • 30.06.2021 20:11
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Уимблдон. Три украинки сыграют в миксте
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

В смешанном парном разряде Уимблдона-2021 Украину представят три спортсменки – Марта Костюк и сестры Людмила и Надежда Киченок.

Людмила Киченок будет выступать вместе с австрийцем Оливером Марахом. Их соперники по первому раунду – мексиканцы Джулия Олмос и Сантьяго Гонсалес. В случае победы во втором раунде их ждет 15-й сеяный дуэт Бен Маклахлан/Эна Сибахара.

Надежда Киченок будет играть с пакистанцем Айсамом-уль-Хак Куреши. В первом раунде их соперниками будут казах Александр Бублик и россиянка Анастасия Павлюченкова. Потенциальные соперники по второму раунду – шестые сеяные Иван Додиг и Латиша Чжань.

Напарником Марты Костюк станет австралиец Макс Перселл. Их первые соперники – Марк Лопес (Испания) и Мари Боузкова (Чехия). Во втором раунде в случае победы их ждет встреча с девятыми сеяными Кевином Кравицом (Германия) и Кветой Пешке (Чехия).

Вчера Костюк стартовала с победы в одиночном разряде Уимблдона-2021.

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Источник — Sport.ua

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