Катерина Козлова – Виктория Азаренко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 июня украинская теннисистка Катерина Козлова (№157 WTA) стартует в основной сетке Уимблдона.
В матче первого круга украинка сразится против 12-й сеяной Виктории Азаренко из Беларуси (№14 WTA). Начало встречи в 18:10 по Киеву.
Ранее девушки между собой не играли.
В следующем круге победительница встречи сразится против Сораны Кырсти из Румынии (№45 WTA).
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Источник — Sport.ua
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