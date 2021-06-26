Генсек УАФ: «Я против поездки сборной Украины на чемпионат мира в Россию»

Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий прокомментировал возможный отказ сборной Украины по пляжному футболу от участия в финальной части чемпионата мира, которая состоится в России в августе 2021 года.
«На данный момент четко не могу ответить на вопрос, будет ли Украина бойкотировать финальную часть чемпионата мира по пляжному футболу в России. Пока что все наше внимание сосредоточено на Евро-2020, в котором наша национальная сборная продолжает принимать участие.
Думаю, что по окончании Евро будет решен и вопрос с финальной частью чемпионата мира по пляжному футболу. Если говорить о моем частном мнении, то я был бы против поездки сборной Украины в Россию. Однако решение будет коллегиальным после Евро», - сказал Записоцкий.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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