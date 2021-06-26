Генсек УАФ: «Я против поездки сборной Украины на чемпионат мира в Россию»

Юрий Записоцкий прокомментировал возможный бойкот Украиной чемпионата мира по пляжному футболу

  • 26.06.2021 13:13
  • 583 просмотра
  • 2 комментария
Генсек УАФ: «Я против поездки сборной Украины на чемпионат мира в Россию»
© beachsoccer.com

Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий прокомментировал возможный отказ сборной Украины по пляжному футболу от участия в финальной части чемпионата мира, которая состоится в России в августе 2021 года.

«На данный момент четко не могу ответить на вопрос, будет ли Украина бойкотировать финальную часть чемпионата мира по пляжному футболу в России. Пока что все наше внимание сосредоточено на Евро-2020, в котором наша национальная сборная продолжает принимать участие.

Думаю, что по окончании Евро будет решен и вопрос с финальной частью чемпионата мира по пляжному футболу. Если говорить о моем частном мнении, то я был бы против поездки сборной Украины в Россию. Однако решение будет коллегиальным после Евро», - сказал Записоцкий.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

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Комментарии
    denzellezned
    online
      denzellezned, 26.06.2021 13:27
    0
    Підтримую вас на 100%👍 Нашій збірній в мордорі робити нічого!
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    наша задача - выйти из группы
    online
      наша задача - выйти из группы, 26.06.2021 13:18
    0
    Так в чём проблема? Выносите вопрос в Раду!
    Команда СССР отказалась играть в Чили с Пиночетом. Земля с орбиты не сошла.
    Ссылка
    denzellezned
    online
      denzellezned, 26.06.2021 13:27
    0
    Підтримую вас на 100%👍 Нашій збірній в мордорі робити нічого!
    Ссылка
    наша задача - выйти из группы
    online
      наша задача - выйти из группы, 26.06.2021 13:18
    0
    Так в чём проблема? Выносите вопрос в Раду!
    Команда СССР отказалась играть в Чили с Пиночетом. Земля с орбиты не сошла.
    Ссылка
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