Бад-Хомбург. Надежда Киченок вышла в финал в паре

Украинка вместе с Ралукой Олару поборются за титул

  • 25.06.2021 17:58
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Бад-Хомбург. Надежда Киченок вышла в финал в паре
© Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок

Сегодня Надежда Киченок вместе с Ралукой Олару в полуфинале травяного турнира WTA в немецком Бад-Хомбурге в двух сетах обыграли четвертый сеяный немецкий дуэт Вивиан Гайзен/Квета Пешке. Матч продолжался 1 час и 30 минут.

1/2 финала. Парный разряд

Вивиан Гайзен/Квета Пешке – Надежда Киченок/Ралука Олару – 4:6, 4:6

В финале Киченок и Олару сыграют с победителем матча Дарья Юрак/Андрея Клепач – Анна Блинкова/Аранча Рус.

Вчера в четвертьфинале Киченок и Олару обыграли россиянок Елену Фомину и Екатерину Яшину.

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Источник — Sport.ua

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