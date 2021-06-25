Бад-Хомбург. Надежда Киченок вышла в финал в паре

Сегодня Надежда Киченок вместе с Ралукой Олару в полуфинале травяного турнира WTA в немецком Бад-Хомбурге в двух сетах обыграли четвертый сеяный немецкий дуэт Вивиан Гайзен/Квета Пешке. Матч продолжался 1 час и 30 минут.

1/2 финала. Парный разряд

Вивиан Гайзен/Квета Пешке – Надежда Киченок/Ралука Олару – 4:6, 4:6

В финале Киченок и Олару сыграют с победителем матча Дарья Юрак/Андрея Клепач – Анна Блинкова/Аранча Рус.

Вчера в четвертьфинале Киченок и Олару обыграли россиянок Елену Фомину и Екатерину Яшину.