Бад-Хомбург. Надежда Киченок вышла в полуфинал в паре

Украинка вместе с Ралукой-Йоаной Олару одержали уверенную победу в 1/4 финала

  • 23.06.2021 18:26
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Бад-Хомбург. Надежда Киченок вышла в полуфинал в паре
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня Надежда Киченок вместе с Ралукой-Йоаной Олару в четвертьфинале травяного турнира WTA в немецком Бад-Хомбурге встречались с россиянками Еленой Фоминой и Екатериной Яшиной.

Второй сеяный украино-румынский дуэт одержал уверенную победу в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 7 минут.

1/4 финала

Елена Фомина/Екатерина Яшина – Надежда Киченок/Ралука-Йоана Олару – 2:6, 4:6

В полуфинале Киченок и Олару встретятся с четвертым сеяным немецко-чешским дуэтом Вивиан Гайзен/Квета Пешке. Вчера в первом раунде Киченок и Олару обыграли грузинско-румынский дуэт Оксана Калашникова/Андрея Миту.

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Источник — Sport.ua

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    Володимир Максименко
      Володимир Максименко, 23.06.2021 18:33
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    Володимир Максименко
      Володимир Максименко, 23.06.2021 18:33
    0
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