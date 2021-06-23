Бад-Хомбург. Надежда Киченок вышла в полуфинал в паре

Сегодня Надежда Киченок вместе с Ралукой-Йоаной Олару в четвертьфинале травяного турнира WTA в немецком Бад-Хомбурге встречались с россиянками Еленой Фоминой и Екатериной Яшиной.

Второй сеяный украино-румынский дуэт одержал уверенную победу в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 7 минут.

1/4 финала

Елена Фомина/Екатерина Яшина – Надежда Киченок/Ралука-Йоана Олару – 2:6, 4:6

В полуфинале Киченок и Олару встретятся с четвертым сеяным немецко-чешским дуэтом Вивиан Гайзен/Квета Пешке. Вчера в первом раунде Киченок и Олару обыграли грузинско-румынский дуэт Оксана Калашникова/Андрея Миту.