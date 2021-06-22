Надежда Киченок выиграла стартовый матч на турнире в Германии

Украинская теннисистка Надежда Киченок вместе с румынкой Ралукой Олару стартовали с победы на травяном турнире WTA 250 в Бад-Хомбурге в парном разряде.
В матче первого круга украинско-румынский дуэт, посеянный под вторым номером, переиграл грузинской румынскую пару Оксана Калашникова / Андрея Миту.
Бад-Хомбург. Первый круг парного разряда
Надежда Киченок / Ралука Олару – Оксана Калашникова / Андрея Миту (Грузия/Румыния) – 6:1, 6:4
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Источник — Sport.ua
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