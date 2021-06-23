Уимблдон. Бондаренко – в полуфинале квалификации, Завацкая проиграла

Еще две украинки провели четвертьфинальные матчи отбора

  • 23.06.2021 16:19
  • 319 просмотров
  • 2 комментария
Уимблдон. Бондаренко – в полуфинале квалификации, Завацкая проиграла
© Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Бондаренко

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко (№224 WTA) стартовала с победы в квалификации Уимблдона. В метче первого круга украинка одолела Мэнди Минеллу (№235 WTA) из Люксембурга.
 
Еще одна представительница Украины Катарина Завацкая (№124 WTA), посеянная под 20-м номером, свой матч проиграла. Дальше украинку не пустила Юлия Грабер из Австрии (№189 WTA).
 
Уимблдон. Первый круг
Катерина Бондаренко (Украина) – Мэнди Минелла (Люксембург) – 6:2, 2:6, 6:1
Катарина Завацкая (Украина) – Юлия Грабер (Австрия) – 2:6, 3:6

Ранее во второй круг вышли Илья МарченкоСергей Стаховский и Леся Цуренко. Дарья Снигур завершила борьбу после первого круга.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Morfeo1
      Morfeo1, 23.06.2021 16:47
    -2
    Александр Науменко, 23.06.2021 16:36
    За вісім років Грабер грала перший матч на траві. Це все що треба знати про Завацьку.
    Розкажи і про себе, хоча б те що треба знати...
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 23.06.2021 16:36
    +2
    За вісім років Грабер грала перший матч на траві. Це все що треба знати про Завацьку.
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 23.06.2021 16:36
    +2
    За вісім років Грабер грала перший матч на траві. Це все що треба знати про Завацьку.
    Ссылка
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