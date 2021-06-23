Уимблдон. Бондаренко – в полуфинале квалификации, Завацкая проиграла

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко (№224 WTA) стартовала с победы в квалификации Уимблдона. В метче первого круга украинка одолела Мэнди Минеллу (№235 WTA) из Люксембурга.



Еще одна представительница Украины Катарина Завацкая (№124 WTA), посеянная под 20-м номером, свой матч проиграла. Дальше украинку не пустила Юлия Грабер из Австрии (№189 WTA).



Уимблдон. Первый круг

Катерина Бондаренко (Украина) – Мэнди Минелла (Люксембург) – 6:2, 2:6, 6:1

Катарина Завацкая (Украина) – Юлия Грабер (Австрия) – 2:6, 3:6

Ранее во второй круг вышли Илья Марченко, Сергей Стаховский и Леся Цуренко. Дарья Снигур завершила борьбу после первого круга.