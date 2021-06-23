Капитан Альянса продлил контракт с клубом

Полузащитник «Альянса» Вячеслав Поднебенный рассказал о ситуации со своим контрактом.

«После заключительной игры с «Кремнем» у нас с президентом и тренерским составом состоялась беседа, на которой мы обсудили прошедший сезон и еще на один год продлили контракт.

Моя задача работать, прогрессировать, совершенствовать себя и быть полезным для команды».

33-летний Поднебенный в прошлом сезоне отыграл за команду из Липовой Долины 28 матчей в Первой лиге, в которых забил один мяч.

Напомним, ранее «Альянс» покинули четыре игрока.