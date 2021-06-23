Капитан Альянса продлил контракт с клубом

Полузащитник «Альянса» Вячеслав Поднебенный рассказал о ситуации со своим контрактом.
«После заключительной игры с «Кремнем» у нас с президентом и тренерским составом состоялась беседа, на которой мы обсудили прошедший сезон и еще на один год продлили контракт.
Моя задача работать, прогрессировать, совершенствовать себя и быть полезным для команды».
33-летний Поднебенный в прошлом сезоне отыграл за команду из Липовой Долины 28 матчей в Первой лиге, в которых забил один мяч.
Напомним, ранее «Альянс» покинули четыре игрока.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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