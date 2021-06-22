Альянс покинули четыре игрока

29 июня футболисты «Альянса» начнут подготовку к новому чемпионату Украины в Первой лиге.

В межсезонье команду из Сумщины покинули Владислав Шарай, перешедший в «Ингулец», а также Александр Mедведев, Дмитрий Шевченко, Евгений Mеженский, у которых закончились контракты с клубом.

Напомним, что в минувшем чемпионате Украины в Первой лиге «Альянс» занял шестое место, набрав 51 очко.