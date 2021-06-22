Альянс покинули четыре игрока

29 июня футболисты «Альянса» начнут подготовку к новому чемпионату Украины в Первой лиге.
В межсезонье команду из Сумщины покинули Владислав Шарай, перешедший в «Ингулец», а также Александр Mедведев, Дмитрий Шевченко, Евгений Mеженский, у которых закончились контракты с клубом.
Напомним, что в минувшем чемпионате Украины в Первой лиге «Альянс» занял шестое место, набрав 51 очко.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Meta-ratings.com.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.