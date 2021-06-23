В среду, 23 июня, сборная Украины по пляжному футболу проведет третий матч квалификации к чемпионату мира 2021. Соперником будет команда Португалии, начало игры – в 18:45 по киевскому времени.

На прошлой неделе соперники встречались друг с другом в том же португальском городе Назаре. В поединке отборочного раунда Евролиги победили португальцы (3:3, пен – 4:2). Новое противостояние пройдет в рамках квалификации чемпионата мира. Два предыдущих матча сборная Украины выиграла: у команды Турции (7:5) и у сборной Казахстана (6:1).

16 команд разделены на 4 группы. На чемпионат мира выйдут 4 лучшие команды квалификации. Для продолжения борьбы за выход на чемпионат мира нужно сначала занять место не ниже второго в отборочной группе, а затем задача – попасть в четверку лучших команд в раунде плей-офф (то есть, выиграть матч на стадии 1/4 финала).

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Португалия – Украина. Квалификация ЧМ-2021. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Квалификация ЧМ-2021

1-й тур, 21 июня

12:00. Франция – Азербайджан – 0:2

Азербайджан – 0:2 13:15. Беларусь – Польша – 8:2

14:45. Германия – Дания – 8:0

16:00. Украина – Турция – 7:5

17:30. Эстония – Швейцария – 4:12

18:45. Норвегия – Испания – 0:8

20:15. Румыния – Италия – 2:4

21:30. Казахстан – Португалия – 3:7

2-й тур, 22 июня

12:00. Франция – Эстония – 4:1

Эстония – 4:1 13:15. Беларусь – Норвегия – 9:2

Норвегия – 9:2 14:45. Германия – Румыния – 5:0

Румыния – 5:0 16:00. Украина – Казахстан – 6:1

Казахстан – 6:1 17:30. Швейцария – Азербайджан – 8:5

Азербайджан – 8:5 18:45. Испания – Польша – 7:6 OT

Польша – 7:6 OT 20:15. Италия – Дания – 12:0

Дания – 12:0 21:30. Португалия – Турция – 4:2

Турнирные таблицы после 2-го тура

3-й тур, 23 июня