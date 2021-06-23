Португалия – Украина. Квалификация ЧМ-2021. Смотреть онлайн LIVE трансляция

Смотрите 23 июня в 18:45 видеотрансляцию матча 3-го тура квалификации ЧМ

  • 23.06.2021 08:35
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Португалия – Украина. Квалификация ЧМ-2021. Смотреть онлайн LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 23 июня, сборная Украины по пляжному футболу проведет третий матч квалификации к чемпионату мира 2021. Соперником будет команда Португалии, начало игры – в 18:45 по киевскому времени.

На прошлой неделе соперники встречались друг с другом в том же португальском городе Назаре. В поединке отборочного раунда Евролиги победили португальцы (3:3, пен – 4:2). Новое противостояние пройдет в рамках квалификации чемпионата мира. Два предыдущих матча сборная Украины выиграла: у команды Турции (7:5) и у сборной Казахстана (6:1).

16 команд разделены на 4 группы. На чемпионат мира выйдут 4 лучшие команды квалификации. Для продолжения борьбы за выход на чемпионат мира нужно сначала занять место не ниже второго в отборочной группе, а затем задача – попасть в четверку лучших команд в раунде плей-офф (то есть, выиграть матч на стадии 1/4 финала).

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Португалия – Украина. Квалификация ЧМ-2021. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Квалификация ЧМ-2021

1-й тур, 21 июня

  • 12:00. Франция  Азербайджан – 0:2
  • 13:15. Беларусь – Польша – 8:2
  • 14:45. Германия – Дания – 8:0
  • 16:00. Украина – Турция – 7:5
  • 17:30. Эстония – Швейцария – 4:12
  • 18:45. Норвегия – Испания – 0:8
  • 20:15. Румыния – Италия – 2:4
  • 21:30. Казахстан – Португалия – 3:7

2-й тур, 22 июня

  • 12:00. Франция  Эстония – 4:1
  • 13:15. Беларусь  Норвегия – 9:2
  • 14:45. Германия  Румыния – 5:0
  • 16:00. Украина  Казахстан – 6:1
  • 17:30. Швейцария  Азербайджан – 8:5
  • 18:45. Испания  Польша – 7:6 OT
  • 20:15. Италия  Дания – 12:0
  • 21:30. Португалия – Турция – 4:2

Турнирные таблицы после 2-го тура

3-й тур, 23 июня

  • 12:00. Азербайджан  Эстония 
  • 13:15. Польша  Норвегия
  • 14:45. Дания  Румыния
  • 16:00. Турция  Казахстан
  • 17:30. Испания  Беларусь
  • 18:45. Португалия – Украина
  • 20:15. Швейцария  Франция
  • 21:30. Италия  Германия
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Источник — Sport.ua

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