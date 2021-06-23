В среду, 23 июня, сборная Украины по пляжному футболу проведет третий матч квалификации к чемпионату мира 2021. Соперником будет команда Португалии, начало игры – в 18:45 по киевскому времени.
На прошлой неделе соперники встречались друг с другом в том же португальском городе Назаре. В поединке отборочного раунда Евролиги победили португальцы (3:3, пен – 4:2). Новое противостояние пройдет в рамках квалификации чемпионата мира. Два предыдущих матча сборная Украины выиграла: у команды Турции (7:5) и у сборной Казахстана (6:1).
16 команд разделены на 4 группы. На чемпионат мира выйдут 4 лучшие команды квалификации. Для продолжения борьбы за выход на чемпионат мира нужно сначала занять место не ниже второго в отборочной группе, а затем задача – попасть в четверку лучших команд в раунде плей-офф (то есть, выиграть матч на стадии 1/4 финала).
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Португалия – Украина. Квалификация ЧМ-2021. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Квалификация ЧМ-2021
1-й тур, 21 июня
- 12:00. Франция – Азербайджан – 0:2
- 13:15. Беларусь – Польша – 8:2
- 14:45. Германия – Дания – 8:0
- 16:00. Украина – Турция – 7:5
- 17:30. Эстония – Швейцария – 4:12
- 18:45. Норвегия – Испания – 0:8
- 20:15. Румыния – Италия – 2:4
- 21:30. Казахстан – Португалия – 3:7
2-й тур, 22 июня
- 12:00. Франция – Эстония – 4:1
- 13:15. Беларусь – Норвегия – 9:2
- 14:45. Германия – Румыния – 5:0
- 16:00. Украина – Казахстан – 6:1
- 17:30. Швейцария – Азербайджан – 8:5
- 18:45. Испания – Польша – 7:6 OT
- 20:15. Италия – Дания – 12:0
- 21:30. Португалия – Турция – 4:2
Турнирные таблицы после 2-го тура
3-й тур, 23 июня
- 12:00. Азербайджан – Эстония
- 13:15. Польша – Норвегия
- 14:45. Дания – Румыния
- 16:00. Турция – Казахстан
- 17:30. Испания – Беларусь
- 18:45. Португалия – Украина
- 20:15. Швейцария – Франция
- 21:30. Италия – Германия
Источник — Sport.ua
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