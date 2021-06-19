Украина проиграла Португалии в матче Евролиги по пляжному футболу

Два предыдущих матча в нынешней Евролиге сборная Украины по пляжному футболу выиграла, причем в обоих случаях пришлось играть дополнительный период. Но если с Германией в овертайме удалось забить победный гол, то в поединке со сборной Азербайджана все решилось в серии пенальти.

И вот третий матч и, забегая вперед, отметим, что снова было дополнительное время и пенальти. Но обо всем по порядку.

Украинская сборная отлично начала встречу и уже на 4-й минуте Войтенко красивым ударом через себя открыл счет. А в конце первого периода Войток со штрафного зарядил в перекладину. Был еще один момент перед первым перерывом, когда Войтенко выбежал один на один с вратарем хозяев площадки, однако пробил мимо ворот.

Во втором периоде все тот же Войтенко с пенальти увеличил преимущество сборной Украины. А затем был еще один момент, когда мяч попал в перекладину ворот португальцев. Все шло к тому, что на второй перерыв наша сборная уйдет, имея перевес в два мяча. Но когда секундомер отсчитывал последние секунды периода, Коимбра забил гол с близкого расстояния, а передачу ему выполнял партнер ударом через себя.

В третьем периоде на 29-й минуте Лео Мартинс сумел сравнять счет. А затем Войтенко выполнял угловой удар и мяч рикошетом от Брилханте влетел в ворота португальцев. До конца тайма оставалось чуть больше двух минут, но удержать победный результат украинцы не сумели. Отличился все тот же Лео Мартинс.

В дополнительное время голов не было. Но если в серии пенальти в предыдущем матче с Азербайджаном все пять наших футболистов забили, то на этот раз цель поразили только Медвидь и Пашко. А вот с ударами Войтока и Корнийчука справился голкипер соперников Андраде. Его же партнеры реализовали четыре удара из четырех.

В итоге поражение сборной Украины, которая тем не менее оставила очень хорошее впечатление своей игрой.

Евролига-2021. Отборочный турнир. Группа А

Португалия – Украина – 3:3 (по пенальти 4:2)

Коимбра (24), Л.Мартинс (29, 33) - Войтенко (4, 21), Брилханте (32, автогол)

Белхиор (10), Торрес (21), Л.Мартинс (27) - Макеев (23)

Португалия: Петрони, Андраде, Мано, Финхал, Белхиор, Брилханте, Кабрал, Коимбра, Торрес, Лопес, Пинтадо, Л.Мартинс, Б.Мартинс, Гонсалес, Лоуренцо, Баптиста

Украина: Неруш, Гладченко, Сабатюк, Игорь Борсук, Пачев, Сиренко, Зборовский, Войток, Корнийчук, Щерица, Пашко, Заворотный, Макеев, Медведь, Войтенко, Глуцкий

Назаре (Португалия)

ПОРТУГАЛИЯ - УКРАИНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА