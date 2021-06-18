Португалия – Украина. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка мужской Евролиги по пляжному футболу

  • 18.06.2021 21:30
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Португалия – Украина. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу 19 июня сборная Украины проведет свой третий матч группового этапа Евролиги по пляжному футболу среди мужчин в группе А. На этот раз подопечные Николая Костенко встретятся с хозяевами турнира сборной Португалии. Как и два предыдущих матча, игра пройдет в португальском городе Назаре. Начало в 14:45 по киевскому времени.

На этом турнире украинцы одержали уже две победы. Вначале в четверг они в дополнительное время сумели выиграть у сборной Германии со счетом 3:2. А в пятницу уже в серии послематчевых пенальти одолели сборную Азербайджана - основное время 3:3, по пенальти 5:4. Португальцы оба свои матчи выиграли у этих же соперников более убедительно - у Азербайджана 7:2, а у Германии 10:1. Так что сборную Украины ждет непростой поединок. Напомним, что в Евролиге участвуют 12 команд, которые на первом этапе распределены на три группы. По регламенту после группового турнира будет составлена общая таблица и в Суперфинал выйдут восемь лучших команд. 

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Португалия – Украина.
 

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

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