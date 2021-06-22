Португалия – Украина. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка отборочного турнира ЧМ по пляжному футболу

  • 22.06.2021 21:40
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Португалия – Украина. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду 23 июня сборная Украины по пляжному футболу проведет свой третий матч отборочного турнира чемпионата мира. Ее соперником будет Португалия. 

Интересно, что совсем недавно на прошлой неделе соперники встречались друг с другом там же в португальском городе Назаре. Тогда был поединок группового этапа Евролиги. Основное время завершилось вничью 3:3, а серии послематчевых пенальти победили хозяева площадки со счетом 4:2. И вот новое противостояние, но теперь уже в рамках отборочного турнира чемпионата мира. Свои два предыдущих матча сборная Украины выиграла - у Турции 7:5 и Казахстана 6:1

Начало матча в 18:45 по киевскому времени. Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Португалия – Украина.

 

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

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