В среду 23 июня сборная Украины по пляжному футболу проведет свой третий матч отборочного турнира чемпионата мира. Ее соперником будет Португалия.

Интересно, что совсем недавно на прошлой неделе соперники встречались друг с другом там же в португальском городе Назаре. Тогда был поединок группового этапа Евролиги. Основное время завершилось вничью 3:3, а серии послематчевых пенальти победили хозяева площадки со счетом 4:2. И вот новое противостояние, но теперь уже в рамках отборочного турнира чемпионата мира. Свои два предыдущих матча сборная Украины выиграла - у Турции 7:5 и Казахстана 6:1.

Начало матча в 18:45 по киевскому времени. Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Португалия – Украина.