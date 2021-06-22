Калинина разгромила первую соперницу в отборе на Уимблдон

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№125 WTA) успешно начала борьбу в квалификации Уимблдона.
В матче первого круга отбора украинка, посеянная под 14-м номером, переиграла Георгину Гарсию-Перес из Испании (№180 WTA).
Уимблдон. Первый круг квалификации
Ангелина Калинина (Украина) – Георгина Гарсия-Перес (Испания) – 6:1, 6:1
Ранее во второй круг вышли Илья Марченко, Сергей Стаховский и Леся Цуренко. Дарья Снигур завершила борьбу после первого круга.
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Источник — Sport.ua
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