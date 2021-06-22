Калинина разгромила первую соперницу в отборе на Уимблдон

Ангелина отдала испанке всего два гейма

  • 22.06.2021 23:14
  • 797 просмотров
  • 1 комментарий
Калинина разгромила первую соперницу в отборе на Уимблдон
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№125 WTA) успешно начала борьбу в квалификации Уимблдона.

В матче первого круга отбора украинка, посеянная под 14-м номером, переиграла Георгину Гарсию-Перес из Испании (№180 WTA).

Уимблдон. Первый круг квалификации
Ангелина Калинина (Украина) – Георгина Гарсия-Перес (Испания) – 6:1, 6:1

Ранее во второй круг вышли Илья МарченкоСергей Стаховский и Леся Цуренко. Дарья Снигур завершила борьбу после первого круга.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    avtv5555
    online
      avtv5555, 23.06.2021 00:17
    0
    Молодец Ангелина довольно уверенно.
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 23.06.2021 00:17
    0
    Молодец Ангелина довольно уверенно.
    Ссылка
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