Лассина Траоре: что нужно знать о новом форварде Шахтера

Sport.ua рассказывает о втором новичке «горняков» при Роберто Де Дзерби

  • 19.06.2021 14:44
  • 3064 просмотра
  • 7 комментариев
Лассина Траоре: что нужно знать о новом форварде Шахтера
© ФК Шахтер. Лассина Траоре

Накануне вечером донецкий «Шахтер» официально подтвердил информацию, которая в иностранных СМИ активно обсуждалась последние несколько дней – форвардом «горняков» на полноценной основе стал 20-летний буркиниец Лассина Траоре. Контракт с африканцем подписан на пять лет, а о сумме сделки донецкий клуб предпочел умолчать, хотя в тех же средствах массовой информации сообщалось о 8-10 миллионах евро.

Кто же такой Лассина Траоре, какие любопытные факты в его биографии есть, и какими игровыми показателями он может похвастаться? Об этом всем пойдет речь в данном материале.

Блеснул благодаря пента-трику

Во весь голос о Лассина Траоре в Нидерландах заговорили в октябре минувшего года, когда он появился в стартовом составе «Аякса» на гостевой матч 6-го тура Эредивизи против «Венло», в котором отличился сразу пента-триком, то есть пятью забитыми мячами! Амстердамская команда всего отгрузила оппоненту сразу 13 мячей, но главной звездой того вечера, безусловно, стал Лассина Траоре, который на радостях забрал мяч себе в коллекцию – когда еще в следующий раз ему удастся повторить такой подвиг?

Важно и то, что в поединке против «Венло» Траоре, помимо пяти забитых мячей, записал на свой счет еще и три результативные передачи. Это позволило буркинийцу обновить и побить ряд рекордов. В частности, Лассина стал первым футболистом, которому удалось забить пять мячей в поединке Эредивизи со времен Марко ван Бастена, который в последний раз проделывал подобное в 1985 году. Также Траоре оказался первым в чемпионате Нидерландов, кому удалось с 2017 года и геройства Френки де Йонга отдать сразу три результативные передачи в рамках одной игры. Но в целом Лассина оказался единственным футболистом в этом столетии, который бы набрал в одном матче Эредивизи сразу восемь очков по системе «гол+пас». Повторить нечто подобное будет крайне непросто, и, возможно, такое триумфальное выступление от кого-то другого мы увидим очень нескоро.

Родом из Буркина-Фасо, но является выпускником академии «Аякса»

Лассина Траоре родился 12 января 2001 года в буркинийском городе Бобо-Диуласо, население которого составляет более полумиллиона человек. С шести до одиннадцати лет Траоре занимался в местной школе футбольного клуба «Рахимо», где его и заприметили скауты «Аякса» из Кейптауна. Лассина не стал отказываться от возможности перебраться в академию клуба, из которого в «Аякс», но уже амстердамский, ранее попадали Стивен Пинар и Тюлани Сереро.

В кейптаунской команде Траоре провел полтора года, а когда ему исполнилось 18 лет, получил приглашение от «Аякса» из Амстердама. Фактически Лассина оказался одним из последних африканцев, которые перебрались из «Аякса» Кейптаун в «Аякс» Амстердам в рамках партнерской программы, существовавшей между этими клубами. Осенью минувшего года компания Cape Town Stars, которая владела 49% акций южноафриканского «Аякса», договорилась о приобретении оставшейся части клуба в размере 51% акций у амстердамского «Аякса». Нидерландцы пошли на эту сделку, посчитав, что получаемый результат и отдача от молодежной академии «Аякса» Кейптаун не соответствует их ожиданиях, в результате чего 20-летнее сотрудничество между европейцами и африканцами было закончено. Ныне «Аякс» Кейптаун переименован, и продолжает выступления под названием «Кейптаун Сперс».

Трудоустройство в Европе могло не состояться из-за да Лигта

Перед тем, как подписать контракт с амстердамским «Аяксом», Лассина Траоре должен был выдержать непростое испытание. Дело в том, что европейский клуб выразил готовность заключить соглашение с форвардом только после того, как тот пройдет своеобразную стажировку в первой команде. Что подразумевалось под этим? Лассина должен был поработать с основой «Аякса», и буквально за одну тренировку доказать тренерам и менеджменту клуба, что он достоин того, чтобы получить контракт в Нидерландах.

Но это полбеды, настоящее испытание для Траоре было впереди. Оказалось, что его оппонентом на тренировке будет один из наиболее ярких и перспективных защитников мирового футбола Маттейс де Лигт. Очевидно, что никаких послаблений новичку с первых же дней в Амстердаме никто давать не собирался.

Getty Images/Global Images Ukraine. Маттейс де Лигт и Лассина Траоре

«Маттейс де Лигт был моим непосредственным соперником, и он был невероятно силен. Он выигрывал у меня все дуэли, и каждый раз отбирал у меня мяч. Тогда я осознал, что мне нужно много работать над собой, чтобы добиться успеха в Нидерландах», - вспоминал Траоре.

В итоге договор с Лассиной был подписан, и сезон-2018/19 он заканчивал в дубле «Аякса», где в 14 матчах забил 8 мячей. Спустя год на счету Траоре оказалось уже 13 мячей в 17 поединках за вторую команду, что и дало ему шанс появиться в Эредивизи, где он также не затерялся (2 гола в 9 матчах сезона-2019/20).

В юности у Траоре были проблемы с весом

Известный в прошлом футболист «Аякса», «Арсенала», «Барселоны» и сборной Нидерландов Марк Овермарс, который с 2012 года является директором по футболу амстердамского клуба, был одним из тех, кто фактически привез Лассину Траоре из Кейптауна в Амстердам. Однако уже тогда специалист увидел, что несмотря на отменный потенциал, у буркинийца есть склонность к полноте, и в первом отчете Марк выразил свое беспокойство по этому поводу всего четырьмя словами: «Он выглядит слишком толстым».

В итоге перед тем, как Траоре подался в Европу, для специальных занятий с ним в Кейптаун отправился тренер по физподготовке, задачей которого было приведение кондиций Лассины в то состояние, которое позволит форварду быть конкурентным на уровне чемпионата Нидерландов. Вскоре Траоре действительно стал куда более подтянутым, оброс мышечной массой и оказался готов для дебюта на профессиональном уровне.

После момента переезда в Амстердам, о проблемах с физической подготовкой у Траоре никогда не сообщалось. Наоборот, к своим 19 годам Лассина в минувшем сезоне настолько физически окреп и развился, что до последнего конкурировал с футболистами, которые старше его на 8-10 лет за звание лучшего бомбардира второго дивизиона чемпионата Нидерландов.

Дебютировал за национальную сборную в 16 лет

Несмотря на относительно молодой возраст, Лассина Траоре уже имеет 14 матчей и 5 забитых мячей за национальную сборную Буркина-Фасо (по другим данным – 15 матчей и 6 голов). Его дебют в стане «жеребцов» произошел в поединке против сборной Бенина (1:1), который состоялся 4 мая 2017 года. В той игре Траоре вышел на поле в стартовом составе, а уже на 44-й минуте отличился забитым мячом, который оказался единственным для сборной Буркина-Фасо в игре. На момент дебюта за «жеребцов» Лассине было всего-навсего 16 лет 3 месяца и 22 дня.

После этого некоторое время буркинийцы не прибегали к услугам Траоре, но регулярно вызывается в национальную сборную и выходит на поле форвард с лета 2019 года. Свой последний к настоящему моменту матч на международной арене Лассина провел 5 июня, когда сборная Буркина-Фасо в товарищеском матче уступила команде Кот-д’Ивуара (1:2), а Траоре стал автором единственного мяча «жеребцов».

Родом из футбольной семьи

Наверняка фамилия новобранца «Шахтера» покажется знакомым многим любителям футбола. Но отнюдь не все ее носители являются однофамильцами для Лассины. В частности, 25-летний вингер «Астон Виллы» Бертран Траоре, который также родился в буркинийском городе Бобо-Диуласо, но первые серьезные шаги в футболе делал в легендарной академии французского «Осера», является двоюродным братом новичка «горняков».

Также в футбол играл и отец Лассины, однако наиболее опытным в этом виде спорта членом семьи Траоре является мама новоиспеченного форварда «Шахтера».

«Очевидно, что мой футбольный талант исходит от нее. Моя мама была капитаном женской национальной сборной Буркина-Фасо по футболу, и я всегда считал ее лучшим игроком в стране. Она – настоящая «десятка», технически великолепно подготовленная и очень креативная», - отзывался о своей маме Лассина в общении с клубной пресс-службой «Аякса».

Готов к новым свершениям

Очевидно, что неплохой сезон в первой команде «Аякса» позволил Лассине Траоре по-другому взглянуть на свой статус в стане амстердамцев. Буркиниец рассчитывал, что получит роль основного форварда амстердамцев на следующий сезон, однако, очевидно, тренерский штаб не был готов к такому решению.

С учетом того, что контракт Траоре с «Аяксом» был рассчитан до лета 2022 года, форвард и сам клуб оказались в довольно пикантной ситуации. С одной стороны, футболист хочет играть постоянно, с другой – клуб не готов это ему гарантировать, но и не хотел потерять форварда бесплатно. В итоге этой ситуацией грамотно воспользовался «Шахтер», в котором, по признаниям генерального директора клуба Сергея Палкина, считают Траоре одним из наиболее перспективных форвардов, ныне играющих в европейском футболе.

Задатки есть, но впереди – много работы

На самом деле, игровая статистика Лассина Траоре действительно впечатляет. По итогам минувшего розыгрыша нидерландской Эредивизи, буркиниец в среднем имеет показатель в 1,07 забитых мяча за полные 90 минут, проведенные на поле. Это даже лучше, чем соответствующий показатель ожидаемых голов у Лассина, что говорит об отсутствии проблем с реализацией моментов.

Статистика показывает, что Траоре – очень нацеленный на ворота соперников футболист, который очень много взаимодействует с мячом непосредственно в штрафной площади, а также предпочитает почаще наносить удары. В «Аяксе» Лассину предпочитали использовать, как типичного наконечника атак, вследствие чего он преимущественно играл в зоне штрафной соперника, не выполняя большого объема беговой работы. К примеру, показатель забеганий с мячом Траоре свидетельствует о том, что этот игровой компонент тренеры выполнять от Лассины не требовали.

При этом, обращает на себя внимание не лучшая статистика единоборств у Траоре. Если количественно особых вопросов к Лассине не возникает, то вот в качестве этих действий африканцу однозначно следует прибавить. Равно как нельзя назвать новобранца «горняков» и чересчур техничным – в обводки он идет не так часто, хотя функции наконечника, которые Лассина выполнял в «Аяксе», этого и не подразумевают.

Очевидно, что «Шахтер» подписал игрока с хорошими задатками и отличной футбольной школой. Будет очень интересно посмотреть, как воспитанник амстердамского «Аякса» сумеет себя проявить не только в украинской Премьер-лиге, но и в Лиге чемпионов, выход в основную стадию которой и будет первоочередной задачей для Лассина и его новых партнеров на ближайшие несколько месяцев.

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Алексей Сливченко, Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    DIiMax2
    online
      DIiMax2, 19.06.2021 16:32
    0
    колотун ще той
    Ссылка
    Lyolik
    online
      Lyolik, 19.06.2021 16:30
    0
    Последний правда не форвард, но разве имеет значения амплуа, когда речь идёт о таланте?
    Ссылка
    Lyolik
    online
      Lyolik, 19.06.2021 16:28
    +1
    считают Траоре одним из наиболее перспективных форвардов, ныне играющих в европейском футболе.
    ------------------
    Перспективнее только Коваленко, но у того проблема с итальянским языком.
    Ссылка
    Lyolik
    online
      Lyolik, 19.06.2021 16:26
    +1
    Купили толстого буратину, которого Аякс не знал куда деть.
    Ссылка
    Puppet_master
    online
      Puppet_master, 19.06.2021 16:06
    +1
    ШД як по мені такій форвард як раз і потрібен, щоб продушити, лінія пів захисту у них Ок, а там дивись і в таку дилду зможуть всі попасти, а від неї 8-12 голів з а сезон залетить
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 19.06.2021 15:50
    +1
    Важкувато порозуміти його вибір. Не в тому, що я проти Кротів, але перейти перспективному гравцю з Аяксу в Шахтар?
    Хіба, якщо заграє, то Кроти добре наварять на ньому, якщо не перетримають.
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 19.06.2021 15:45
    +4
    Стосовно проблем з вагою в юності - він і зараз на фото виглядає трішки вгодованим... Можливо, просто оптичний обман, побачимо...
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 19.06.2021 15:45
    +4
    Стосовно проблем з вагою в юності - він і зараз на фото виглядає трішки вгодованим... Можливо, просто оптичний обман, побачимо...
    Ссылка
    Lyolik
    online
      Lyolik, 19.06.2021 16:28
    +1
    считают Траоре одним из наиболее перспективных форвардов, ныне играющих в европейском футболе.
    ------------------
    Перспективнее только Коваленко, но у того проблема с итальянским языком.
    Ссылка
    Lyolik
    online
      Lyolik, 19.06.2021 16:26
    +1
    Купили толстого буратину, которого Аякс не знал куда деть.
    Ссылка
    Puppet_master
    online
      Puppet_master, 19.06.2021 16:06
    +1
    ШД як по мені такій форвард як раз і потрібен, щоб продушити, лінія пів захисту у них Ок, а там дивись і в таку дилду зможуть всі попасти, а від неї 8-12 голів з а сезон залетить
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 19.06.2021 15:50
    +1
    Важкувато порозуміти його вибір. Не в тому, що я проти Кротів, але перейти перспективному гравцю з Аяксу в Шахтар?
    Хіба, якщо заграє, то Кроти добре наварять на ньому, якщо не перетримають.
    Ссылка
    DIiMax2
    online
      DIiMax2, 19.06.2021 16:32
    0
    колотун ще той
    Ссылка
    Lyolik
    online
      Lyolik, 19.06.2021 16:30
    0
    Последний правда не форвард, но разве имеет значения амплуа, когда речь идёт о таланте?
    Ссылка
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