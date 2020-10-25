ВИДЕО. 5 голов за матч. Лассина Траоре из Аякса разорвал Венло

Уникальный счет зафиксирован в матче 6-го тура чемпионата Нидерландов. «Аякс» разгромил «Венло» со счетом 13:0! Команда из Амстердама стала первой в истории, когда-либо забившей 13 голов в одной игре Эредивизии, тем сам побив собственный рекорд, державшийся с мая 1972 года (12:1 против «Витесса»).

Аж 5 голов забил Лассина Траоре.

Чемпионат Нидерландов. 6-й тур

«Венло» – «Аякс» – 0:13

Голы: 0:1 – Эккеленкамп, 13; 0:2 – Траоре, 17; 0:3 – Траоре, 32; 0:4 – Тадич, 44; 0:5 – Траоре, 54; 0:6 – Энтони, 55; 0:7 – Эккеленкамп, 57; 0:8 – Блинд, 59; 0:9 – Траоре, 65; 0:10 – Хунтелаар, 74 (пенальти); 0:11 – Хунтелаар, 76; 0:12 – Мартинес, 78; 0:13 – Траоре, 87.

Все голы Траоре в матче