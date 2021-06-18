Сергей ПАЛКИН: «Траоре – один из самых перспективных форвардов в Европе»

Гендиректор «Шахтера» - о новичке команды

  • 18.06.2021 19:39
  • 1417 просмотров
  • 9 комментариев
Сергей ПАЛКИН: «Траоре – один из самых перспективных форвардов в Европе»
© twitter.com/fcshakhtar. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал подписание 20-летнего форварда «Аякса» Лассина Траоре:

– Сергей Анатольевич, почему именно Траоре и давно ли клуб за ним наблюдал?
– Траоре мы считаем сегодня одним из самых перспективных форвардов в Европе. Честно говоря, до последнего не верилось, что у нас получится его подписать, по одной причине – в основном из «Аякса» так просто не уходят. У Траоре остался год контракта. Он предпочел другой клуб. Контактировали с его агентом, были достаточно долгие переговоры, но мы пришли к консенсусу, и сегодня Лассина Траоре – у нас.

– За счет каких индивидуальных качеств он может усилить команду?
– Он такого рода футболист, что подходит любой команде: которая атакует, которая играет от обороны. Разноплановый футболист. Он очень мощный, хорошо играет головой, как для нападающего достаточно техничный, забивает. Если посмотреть со всех сторон и оценить среди нападающих, то Траоре обладает фактически всеми качествами, которые нам нужны. Тем более с учетом того, что Мораес выбыл на очень долгий период... Дай Бог ему здоровья, как можно быстрее восстановиться, но на данный момент, думаю, эту позицию нужно было усилить. И мы это сделали.

– Рассматривали ли других игроков на позицию форварда и если да, то кого?
– Конечно. Кого – это уже наша внутренняя кухня. У нас было много кандидатур, но выбрали Траоре.

– Были ли трудности в переговорном процессе с Траоре и его агентом?
– Как и в любом переговорном процессе, были свои нюансы. Здесь хочется отметить, что агентская компания, которая представляла футболиста, достаточно сильная и известная в Европе. С ними сложно вести переговоры, но мы справились, договорились и пожали руки. Каждая сторона удовлетворена – все хорошо закончилось.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(6 голосов)

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Комментарии
    VAD
    online
      VAD, 18.06.2021 20:55
    0
    Prokop, 18.06.2021 20:15
    І Коваленко теж 🤣🤣🤣
    Тсс, это самая легендарная перспектива, святое
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 18.06.2021 20:54
    +1
    Во дает Палкин!
    Ссылка
    Prokop
      Prokop, 18.06.2021 20:15
    +5
    І Коваленко теж 🤣🤣🤣
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 18.06.2021 20:12
    +2
    Именно поэтому Аякс держал его на лавке
    Ссылка
    MAKS7777
    online
      MAKS7777, 18.06.2021 20:10
    -5
    VAD, 18.06.2021 19:52
    И поэтому аякс продал его кротам
    Интересно VAD,,ты на с рождения такой дол .еб или тебя в детстве не долечили
    Ссылка
    Вова Бойко
      Вова Бойко, 18.06.2021 20:06
    +2
    У вас всі перспективні))) і Каштру тоже був…)))
    Ссылка
    ENJOY-_-
    online
      ENJOY-_-, 18.06.2021 19:58
    -1
    Ну и аллилуйя
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 18.06.2021 19:55
    +3
    Ага і тому він в помийку перейшов,дуже смішно
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 18.06.2021 19:52
    +2
    И поэтому аякс продал его кротам
    Ссылка
    Prokop
    online
      Prokop, 18.06.2021 20:15
    +5
    І Коваленко теж 🤣🤣🤣
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 18.06.2021 19:55
    +3
    Ага і тому він в помийку перейшов,дуже смішно
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 18.06.2021 20:12
    +2
    Именно поэтому Аякс держал его на лавке
    Ссылка
    Вова Бойко
    online
      Вова Бойко, 18.06.2021 20:06
    +2
    У вас всі перспективні))) і Каштру тоже був…)))
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 18.06.2021 19:52
    +2
    И поэтому аякс продал его кротам
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 18.06.2021 20:54
    +1
    Во дает Палкин!
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 18.06.2021 20:55
    0
    Prokop, 18.06.2021 20:15
    І Коваленко теж 🤣🤣🤣
    Тсс, это самая легендарная перспектива, святое
    Ссылка
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