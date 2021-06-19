Стал известен претендент на пост главного тренера ВПК-Агро

Клуб может возглавить Евгений Яровенко

  • 19.06.2021 08:42
  • 302 просмотра
  • 0 комментариев
Стал известен претендент на пост главного тренера ВПК-Агро
© prosports.kz. Евгений Яровенко

Команда Первой лиги осталась без рулевого на следующий день после успешного завершения сезона 2020/21.

Освобожденную Сергеем Соловьевым должность может занять олимпийский чемпион 1988 года Евгений Яровенко. На днях 57-летний специалист встречался с президентом «ВПК-Агро» Владимиром Корсуном, но пока стороны не договорились о сотрудничестве.

Ранее Яровенко возглавлял «Шахтер-3», «Нефтяник-Укрнафту», «Перемогу», а минувшей зимой числился главным тренером «Никополя», который так и не провел под его руководством ни одной, даже товарищеской, игры. Помимо этого, успел потренировать в Казахстане «Есиль-Богатырь», молодежную сборную этой страны и «Тараз».

«ВПК-Агро» по итогам своего дебютного сезона в Первой лиге занял 10-е место, выполнив поставленную руководством задачу. На следующий день после финиша чемпионата тренерский штаб команды в полном составе покинул клуб.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности