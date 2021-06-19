Стал известен претендент на пост главного тренера ВПК-Агро

Команда Первой лиги осталась без рулевого на следующий день после успешного завершения сезона 2020/21.
Освобожденную Сергеем Соловьевым должность может занять олимпийский чемпион 1988 года Евгений Яровенко. На днях 57-летний специалист встречался с президентом «ВПК-Агро» Владимиром Корсуном, но пока стороны не договорились о сотрудничестве.
Ранее Яровенко возглавлял «Шахтер-3», «Нефтяник-Укрнафту», «Перемогу», а минувшей зимой числился главным тренером «Никополя», который так и не провел под его руководством ни одной, даже товарищеской, игры. Помимо этого, успел потренировать в Казахстане «Есиль-Богатырь», молодежную сборную этой страны и «Тараз».
«ВПК-Агро» по итогам своего дебютного сезона в Первой лиге занял 10-е место, выполнив поставленную руководством задачу. На следующий день после финиша чемпионата тренерский штаб команды в полном составе покинул клуб.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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