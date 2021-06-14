Весь тренерский штаб ВПК-Агро ушел в отставку

Команда из Днепропетровской области после мажорного завершения сезона осталась без тренеров

  • 14.06.2021 08:00
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Весь тренерский штаб ВПК-Агро ушел в отставку
© ВПК-Агро. Сергей Соловьев

На следующий день после выездной победы над «Металлистом 1925» (2:1) главный тренер «ВПК-Агро» Сергей Соловьев подал в отставку. Президент клуба Владимир Корсун ее принял.

Вместе с Соловьевым клуб покидает весь тренерско-административный штаб: директор «ВПК-Агро» Владимир Кныш, ассистенты главного тренера Сергей Дирявка и Кирилл Сидоренко, тренер по работе с вратарями Николай Збарах и администратор Олег Головань.

Очевидно, что и состав команды в межсезонье ждут кардинальные изменения: практически у всех футболистов, за исключением нескольких исполнителей, контракты истекают уже в этом месяце.

Под руководством Сергея Соловьева «ВПК-Агро» за два года преодолел путь от команды областного чемпионата до середняка Первой лиги. Свой дебютный сезон во втором по силе дивизионе украинского футбола «зелено-черные» завершили на 10-м месте, выполнив поставленную руководством задачу.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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