Весь тренерский штаб ВПК-Агро ушел в отставку

На следующий день после выездной победы над «Металлистом 1925» (2:1) главный тренер «ВПК-Агро» Сергей Соловьев подал в отставку. Президент клуба Владимир Корсун ее принял.

Вместе с Соловьевым клуб покидает весь тренерско-административный штаб: директор «ВПК-Агро» Владимир Кныш, ассистенты главного тренера Сергей Дирявка и Кирилл Сидоренко, тренер по работе с вратарями Николай Збарах и администратор Олег Головань.

Очевидно, что и состав команды в межсезонье ждут кардинальные изменения: практически у всех футболистов, за исключением нескольких исполнителей, контракты истекают уже в этом месяце.

Под руководством Сергея Соловьева «ВПК-Агро» за два года преодолел путь от команды областного чемпионата до середняка Первой лиги. Свой дебютный сезон во втором по силе дивизионе украинского футбола «зелено-черные» завершили на 10-м месте, выполнив поставленную руководством задачу.