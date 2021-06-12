30-й тур
Авангард Кр
3 : 1
Прикарпатье
12.06.2021, FT

Итоги Первой лиги. Верес, Черноморец и Металлист 1925 выходят в УПЛ

12 июня прошел последний тур, «Кремень» и «Кристалл» выбыли во Вторую лигу

  • 12.06.2021 19:30
  • 2826 просмотров
  • 4 комментария
Итоги Первой лиги. Верес, Черноморец и Металлист 1925 выходят в УПЛ
© ФК Верес

12 июня завершился турнир в Первой лиге, втором по силе украинском дивизионе.

Три команды получили путевки в УПЛ: «Верес», «Черноморец» и «Металлист 1925». Их в Первой лиге заменит «Минай».

«Кремень» и «Кристалл» выбыли во Вторую лигу, взамен оттуда поднимаются «Подолье», «Ужгород», «Металл» и «Кривбасс».

Первая лига. 30-й тур

  • Авангард Краматорск – Прикарпатье – 3:1
  • Агробизнес – Николаев – 1:1
  • Альянс – Кремень – 1:1
  • Волынь – Черноморец – 1:2
  • Горняк-Спорт – Верес – 1:2
  • Кристалл – Нива Тернополь – 1:1
  • Металлист 1925 – ВПК-Агро – 1:2
  • Полесье – Oболонь – 1:2

Итоговая турнирная таблица

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Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
    olshody
    online
      olshody, 12.06.2021 20:40
    +2
    Домучали... И 1925 таки опять проиграл, даже в таком виде. Значит Кремень слился рано, как и Николаев.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 12.06.2021 20:15
    +4
    крупнейшие города Украины Одесса и Харьков в вышке ,что тут удивительного?А вот "Верес" Ровно-это чудо-команда-молодцы!
    Ссылка
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 12.06.2021 20:05
    -1
    МХ 1925 !!!
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 12.06.2021 19:33
    +2
    Черноморец!!!
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 12.06.2021 20:15
    +4
    крупнейшие города Украины Одесса и Харьков в вышке ,что тут удивительного?А вот "Верес" Ровно-это чудо-команда-молодцы!
    Ссылка
    olshody
    online
      olshody, 12.06.2021 20:40
    +2
    Домучали... И 1925 таки опять проиграл, даже в таком виде. Значит Кремень слился рано, как и Николаев.
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 12.06.2021 19:33
    +2
    Черноморец!!!
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