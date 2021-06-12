Итоги Первой лиги. Верес, Черноморец и Металлист 1925 выходят в УПЛ

12 июня завершился турнир в Первой лиге, втором по силе украинском дивизионе.
Три команды получили путевки в УПЛ: «Верес», «Черноморец» и «Металлист 1925». Их в Первой лиге заменит «Минай».
«Кремень» и «Кристалл» выбыли во Вторую лигу, взамен оттуда поднимаются «Подолье», «Ужгород», «Металл» и «Кривбасс».
Первая лига. 30-й тур
- Авангард Краматорск – Прикарпатье – 3:1
- Агробизнес – Николаев – 1:1
- Альянс – Кремень – 1:1
- Волынь – Черноморец – 1:2
- Горняк-Спорт – Верес – 1:2
- Кристалл – Нива Тернополь – 1:1
- Металлист 1925 – ВПК-Агро – 1:2
- Полесье – Oболонь – 1:2
Итоговая турнирная таблица
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Источник — Sport.ua
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