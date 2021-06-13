Бирмингем. Козлова проиграла в финале квалификации

Украинская теннисистка Катерина Козлова (№159 WTA) не сумела пройти финал квалификации на турнире WTA 250 в Бирмингеме.
В финале отбора украинка, посеянная под восьмым номером, проиграла американке Коко Вандевей из США (№224 WTA), которая когда-то входила в топ-10 мирового рейтинга.
Бирмингем. Финал квалификации
Катерина Козлова (Украина) – Коко Вандевей (Великобритания) – 4:6, 7:6(1), 4:6
В основе соревнований в Бирмингеме сыграет Марта Костюк.
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Источник — Sport.ua
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Надеюсь, организаторы дадут ей вайлд-кард на Уимблдон в счет пропущенного двадцатого года, как победительнице последнего юношеского турнира. Если зажмут, будет некрасиво.
Надеюсь, организаторы дадут ей вайлд-кард на Уимблдон в счет пропущенного двадцатого года, как победительнице последнего юношеского турнира. Если зажмут, будет некрасиво.
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