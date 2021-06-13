Бирмингем. Козлова проиграла в финале квалификации

Катерина проиграла экс-девятой ракетке мира Коко Вандевей

  • 13.06.2021 16:10
  • 352 просмотра
  • 4 комментария
Бирмингем. Козлова проиграла в финале квалификации
© Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Козлова

Украинская теннисистка Катерина Козлова (№159 WTA) не сумела пройти финал квалификации на турнире WTA 250 в Бирмингеме.
 
В финале отбора украинка, посеянная под восьмым номером, проиграла американке Коко Вандевей из США (№224 WTA), которая когда-то входила в топ-10 мирового рейтинга.
 
Бирмингем. Финал квалификации
Катерина Козлова (Украина) – Коко Вандевей (Великобритания) – 4:6, 7:6(1), 4:6
 
В основе соревнований в Бирмингеме сыграет Марта Костюк.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    introvert
    online
      introvert, 13.06.2021 16:58
    +2
    Віталій Возняк, 13.06.2021 16:14
    Зате Дашка тільки що розгромила у кваліфікації Гасанову 6:2 і 6:0 !!!
    Трава - ее территория.
    Надеюсь, организаторы дадут ей вайлд-кард на Уимблдон в счет пропущенного двадцатого года, как победительнице последнего юношеского турнира. Если зажмут, будет некрасиво.
    Ссылка
    Віталій Возняк
    online
      Віталій Возняк, 13.06.2021 16:31
    0
    Dizzy, 13.06.2021 16:24
    Какая Дашка?
    Снігур! У кваліфікації 150-тисячника у Ноттінгемі.
    Ссылка
    Dizzy
    online
      Dizzy, 13.06.2021 16:24
    0
    Віталій Возняк, 13.06.2021 16:14
    Зате Дашка тільки що розгромила у кваліфікації Гасанову 6:2 і 6:0 !!!
    Какая Дашка?
    Ссылка
    Віталій Возняк
    online
      Віталій Возняк, 13.06.2021 16:14
    +2
    Зате Дашка тільки що розгромила у кваліфікації Гасанову 6:2 і 6:0 !!!
    Ссылка
    introvert
    online
      introvert, 13.06.2021 16:58
    +2
    Віталій Возняк, 13.06.2021 16:14
    Зате Дашка тільки що розгромила у кваліфікації Гасанову 6:2 і 6:0 !!!
    Трава - ее территория.
    Надеюсь, организаторы дадут ей вайлд-кард на Уимблдон в счет пропущенного двадцатого года, как победительнице последнего юношеского турнира. Если зажмут, будет некрасиво.
    Ссылка
    Віталій Возняк
    online
      Віталій Возняк, 13.06.2021 16:14
    +2
    Зате Дашка тільки що розгромила у кваліфікації Гасанову 6:2 і 6:0 !!!
    Ссылка
    Віталій Возняк
    online
      Віталій Возняк, 13.06.2021 16:31
    0
    Dizzy, 13.06.2021 16:24
    Какая Дашка?
    Снігур! У кваліфікації 150-тисячника у Ноттінгемі.
    Ссылка
    Dizzy
    online
      Dizzy, 13.06.2021 16:24
    0
    Віталій Возняк, 13.06.2021 16:14
    Зате Дашка тільки що розгромила у кваліфікації Гасанову 6:2 і 6:0 !!!
    Какая Дашка?
    Ссылка
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