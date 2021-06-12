Марта Костюк узнала первую соперницу на турнире в Бирмингеме

Украинка сразится против американки

  • 12.06.2021 21:50
  • 769 просмотров
  • 2 комментария
Марта Костюк узнала первую соперницу на турнире в Бирмингеме
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№81 WTA) узнала первую соперницу в основной сетке травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.
 
В первом круге украинская теннисистка встретится с представительницей США Мэдисон Бренгл (№84 WTA). Несколько дней назад американка играла против другой украинки Катерины Козловой на травяном турнире в Ноттингеме и уступила в трёх сетах.
 
Отметим, что Козлова также может сыграть в основе, на данный момент она пробилась в финал квалификации

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Источник — Большой теннис Украины

(3 голоса)

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Комментарии
    sv_2000
    online
      sv_2000, 12.06.2021 21:59
    0
    Вообще интересно будет посмотреть на Марту на траве, на сколько она ей подходит. Она, в общем-то еще на ней не играла
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 12.06.2021 21:56
    0
    Искренне болеть буду в первом круге не только за Марту, но и за Касаткину... Люблю смотреть как горит костер и как Марта ее в очередной раз унижает
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 12.06.2021 21:59
    0
    Вообще интересно будет посмотреть на Марту на траве, на сколько она ей подходит. Она, в общем-то еще на ней не играла
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 12.06.2021 21:56
    0
    Искренне болеть буду в первом круге не только за Марту, но и за Касаткину... Люблю смотреть как горит костер и как Марта ее в очередной раз унижает
    Ссылка
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