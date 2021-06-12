Марта Костюк узнала первую соперницу на турнире в Бирмингеме

Украинская теннисистка Марта Костюк (№81 WTA) узнала первую соперницу в основной сетке травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.



В первом круге украинская теннисистка встретится с представительницей США Мэдисон Бренгл (№84 WTA). Несколько дней назад американка играла против другой украинки Катерины Козловой на травяном турнире в Ноттингеме и уступила в трёх сетах.



Отметим, что Козлова также может сыграть в основе, на данный момент она пробилась в финал квалификации.