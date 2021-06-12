Бирмингем. Козлова пробилась в финал квалификации

Украинская теннисистка Катерина Козлова (№159 WTA) успешно стартовала на травяном турнире WTA 250 в Бирмингеме.
В первом раунде квалификации украинка, посеянная под восьмым номером, деклассировала британку Эмили Уэбли-Смит (№473 WTA), которой организаторы турнира предоставили wild card.
Бирмингем. Полуфинал квалификации
Катерина Козлова (Украина) – Эмили Уэбли-Смит (Великобритания) – 6:2, 6:0
В финале квалификации Козлова сыграет против Коко Вандевей из США (№224 WTA).
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Источник — Sport.ua
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