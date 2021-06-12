Источник: Матч Дания – Финляндия могут перенести на воскресенье

Матч первого тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы B, в котором сражаются Дания и Финляндия, могут перенести на воскресенье.



Причиной стала чрезвычайная ситуация. В концовке первого тайма игрок сборной Дании Кристиан Эриксена упал без сознания в одном из игровых моментов. Футболисту понадобился даже массаж сердца, после чего его унесли с поля с кислородной маской.



На данный момент известно, что Эриксена сразу увезли в госпиталь. Его здоровью ничего не угрожает.

Отметим, что команды должны сыграть еще один тайм, в конце первого счет 0:0.

Обновлено: по официальной информации матч будет доигран сегодня в 21:30 по Киеву. Команды доиграют последние четыре минуты первого тайма, затем будет пятиминутный перерыв, после чего состоится второй тайм.