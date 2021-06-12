Барбора Крейчикова – Анастасия Павлюченкова. LIVE трансляция

В субботу состоится финальный матч Ролан Гаррос в женском одиночном разряде.
За титул сразятся Барбора Крейчикова (№33 WTA) и Анастасия Павлюченкова (№32 WTA). Встреча начнется в 16:00 по Киеву.
Ранее девушки не встречались. Обе теннисистки впервые сыграют в финале турнира Grand Slam.
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Источник — Sport.ua
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