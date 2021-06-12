Барбора Крейчикова – Анастасия Павлюченкова. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала Ролан Гаррос

  • 12.06.2021 10:36
  • 593 просмотра
  • 1 комментарий
Барбора Крейчикова – Анастасия Павлюченкова. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Барбора Крейчикова

В субботу состоится финальный матч Ролан Гаррос в женском одиночном разряде.
 
За титул сразятся Барбора Крейчикова (№33 WTA) и Анастасия Павлюченкова (№32 WTA). Встреча начнется в 16:00 по Киеву.


  
Ранее девушки не встречались. Обе теннисистки впервые сыграют в финале турнира Grand Slam.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 12.06.2021 10:55
    +1
    Успіху Барбора, знищи мордор.
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 12.06.2021 10:55
    +1
    Успіху Барбора, знищи мордор.
    Ссылка
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