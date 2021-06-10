Это россиянка. Стала известна первая финалистка Ролан Гаррос

Россиянка Анастасия Павлюченкова (№32 WTA) стала первой финалисткой Открытого чемпионата Франции по теннису.
В матче 1/2 финала 29-летняя теннисистка обыграла Тамару Зиданшек из Словении (№85 WTA).
Ролан Гаррос. Финал
Анастасия Павлюченкова (Россия) – Тамара Зиданшек (Словения) – 7:5, 6:3
Ранее Павлюченкова далее 1/4 финала на турнирах Grand Slam не заходила.
Во втором полуфинале сыграют Барбора Крейчикова (№33 WTA) и Мария Саккари (№18 WTA).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Женские полуфиналы в этом году, не поддаётся никакому логическому обьяснению
Женские полуфиналы в этом году, не поддаётся никакому логическому обьяснению
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.