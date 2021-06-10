Это россиянка. Стала известна первая финалистка Ролан Гаррос

Анастасия Павлюченкова впервые в карьере будет бороться за титул Большого Шлема

  • 10.06.2021 17:49
  • 2287 просмотров
  • 8 комментариев
Это россиянка. Стала известна первая финалистка Ролан Гаррос
© Getty Images/Global Images Ukraine. Анастасия Павлюченкова

Россиянка Анастасия Павлюченкова (№32 WTA) стала первой финалисткой Открытого чемпионата Франции по теннису.
 
В матче 1/2 финала 29-летняя теннисистка обыграла Тамару Зиданшек из Словении (№85 WTA).
 
Ролан Гаррос. Финал
Анастасия Павлюченкова (Россия) – Тамара Зиданшек (Словения) – 7:5, 6:3
 
Ранее Павлюченкова далее 1/4 финала на турнирах Grand Slam не заходила. 
 
Во втором полуфинале сыграют Барбора Крейчикова (№33 WTA) и Мария Саккари (№18 WTA).

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Павло Бубенко
    online
      Павло Бубенко, 10.06.2021 18:50
    0
    Sashamar, 10.06.2021 18:38
    А це приклад для Світоліной. Місія здійсненна у будь-якому віці.
    Свитолиной уже никогда не быть на первых ролях, не говоря уже о "шлеме"...А вот Марта Костюк - запросто может это сделать!
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 10.06.2021 18:44
    +2
    Конечно безумно повезло кацапке с сеткой.
    Женские полуфиналы в этом году, не поддаётся никакому логическому обьяснению
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    Mishak
    online
      Mishak, 10.06.2021 18:44
    +3
    Повезло Павлюченковой: начиная с 1/16 финала РГ проходимые соперницы были в лице очень нестабильной Соболенко и играющей очень плохо именно на БШ, увядающая Азаренко, подружка Павлюченковой москвичка Рыбакина, тёмная лошадка, малоопытная словенка Зиндашек...
    Ссылка
    Виталий Жалыбин
    online
      Виталий Жалыбин, 10.06.2021 18:43
    -1
    а где любительница черных херов?
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    Sashamar
    online
      Sashamar, 10.06.2021 18:38
    +2
    axylinam, 10.06.2021 17:56
    А могла быть и наша Свитолина в финале,а Павлюченко,которая всю дорогу середнячок плюс как правило бегает с лишним весом можно только похвалить за такое достижение
    А це приклад для Світоліной. Місія здійсненна у будь-якому віці.
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    KARABAS55
    online
      KARABAS55, 10.06.2021 17:59
    +2
    axylinam, 10.06.2021 17:56
    А могла быть и наша Свитолина в финале,а Павлюченко,которая всю дорогу середнячок плюс как правило бегает с лишним весом можно только похвалить за такое достижение
    Свитолина как только замутила с чернобрывцем, так и на теннис болт забила.
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    axylinam
      axylinam, 10.06.2021 17:56
    +6
    А могла быть и наша Свитолина в финале,а Павлюченко,которая всю дорогу середнячок плюс как правило бегает с лишним весом можно только похвалить за такое достижение
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 10.06.2021 17:56
    +6
    А могла быть и наша Свитолина в финале,а Павлюченко,которая всю дорогу середнячок плюс как правило бегает с лишним весом можно только похвалить за такое достижение
    Ссылка
    Mishak
    online
      Mishak, 10.06.2021 18:44
    +3
    Повезло Павлюченковой: начиная с 1/16 финала РГ проходимые соперницы были в лице очень нестабильной Соболенко и играющей очень плохо именно на БШ, увядающая Азаренко, подружка Павлюченковой москвичка Рыбакина, тёмная лошадка, малоопытная словенка Зиндашек...
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 10.06.2021 18:44
    +2
    Конечно безумно повезло кацапке с сеткой.
    Женские полуфиналы в этом году, не поддаётся никакому логическому обьяснению
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 10.06.2021 18:38
    +2
    axylinam, 10.06.2021 17:56
    А могла быть и наша Свитолина в финале,а Павлюченко,которая всю дорогу середнячок плюс как правило бегает с лишним весом можно только похвалить за такое достижение
    А це приклад для Світоліной. Місія здійсненна у будь-якому віці.
    Ссылка
    KARABAS55
    online
      KARABAS55, 10.06.2021 17:59
    +2
    axylinam, 10.06.2021 17:56
    А могла быть и наша Свитолина в финале,а Павлюченко,которая всю дорогу середнячок плюс как правило бегает с лишним весом можно только похвалить за такое достижение
    Свитолина как только замутила с чернобрывцем, так и на теннис болт забила.
    Ссылка
    brutal2015
      brutal2015, 10.06.2021 18:51
    0
    Вот выиграет Павлюченкова - этот вечный середнячок тура, ТШБ, как тут же в одночасье приобретёт славы авторитетности в теннисном мире не меньше, если не больше чем у Свитолиной с её 5, 6 местами в рейтинге. Всегда говорил настоящею славу и авторитет Элина и в теннисном мире и в Украине приобретёт только выиграв ТШБ.
    Ссылка
    Павло Бубенко
    online
      Павло Бубенко, 10.06.2021 18:50
    0
    Sashamar, 10.06.2021 18:38
    А це приклад для Світоліной. Місія здійсненна у будь-якому віці.
    Свитолиной уже никогда не быть на первых ролях, не говоря уже о "шлеме"...А вот Марта Костюк - запросто может это сделать!
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