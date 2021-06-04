Ноттингем. Козлова – первый номер посева квалификации

Катерина Козлова заявилась на квалификацию травяного турнира WTA в Ноттингеме, который пройдет с 6 по 13 июня.

Украинская теннисистка получила первый номер посева в квалификации. В первом раунде она сыграет с Натальей Костич из Сербии (197-е место в рейтинге WTA).

Ранее Козлова вылетела из Ролан Гаррос в первом раунде.