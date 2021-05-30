Козлова уступила Томлянович на старте Ролан Гаррос

Украинка проиграла в двух сетах

  • 30.05.2021 13:50
  • 1121 просмотр
  • 1 комментарий
Козлова уступила Томлянович на старте Ролан Гаррос
© Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Козлова

Украинская теннисистка Катерина Козлова (№159 WTA) завершила борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису.
 
В матче первого круга украинка проиграла Айле Томлянович из Австралии (№76 WTA).
 
Ролан Гаррос. Первый круг
Катерина Козлова (Украина) – Айла Томлянович (Австралия) – 2:6, 4:6
 
Это была вторая встреча теннисисток, Козлова проиграла оба матча. 
 
Во втором круге Томлянович сразится против россиянки Анастасии Павлюченковой или американки Кристины Макхейл.

Ранее победу в первом круге основы добыла Ангелина Калинина.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 30.05.2021 14:12
    +3
    Уви Кет,суперниця грала більш потужнише
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 30.05.2021 14:12
    +3
    Уви Кет,суперниця грала більш потужнише
    Ссылка
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