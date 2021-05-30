Козлова уступила Томлянович на старте Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Катерина Козлова (№159 WTA) завершила борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису.
В матче первого круга украинка проиграла Айле Томлянович из Австралии (№76 WTA).
Ролан Гаррос. Первый круг
Катерина Козлова (Украина) – Айла Томлянович (Австралия) – 2:6, 4:6
Это была вторая встреча теннисисток, Козлова проиграла оба матча.
Во втором круге Томлянович сразится против россиянки Анастасии Павлюченковой или американки Кристины Макхейл.
Ранее победу в первом круге основы добыла Ангелина Калинина.
Источник — Sport.ua
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