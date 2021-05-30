Козлова уступила Томлянович на старте Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Катерина Козлова (№159 WTA) завершила борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису.



В матче первого круга украинка проиграла Айле Томлянович из Австралии (№76 WTA).



Ролан Гаррос. Первый круг

Катерина Козлова (Украина) – Айла Томлянович (Австралия) – 2:6, 4:6



Это была вторая встреча теннисисток, Козлова проиграла оба матча.



Во втором круге Томлянович сразится против россиянки Анастасии Павлюченковой или американки Кристины Макхейл.

Ранее победу в первом круге основы добыла Ангелина Калинина.