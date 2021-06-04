Серена Уильямс обыграла обидчицу Калининой на пути в 4-й круг Ролан Гаррос

Американская теннисистка Серена Уильямс (№8 WTA) выиграла матч третьего круга Ролан Гаррос.
На этой стадии Уильямс-младшая в двух сетах одолела Даниэль Коллинс из США (№50 ATP), которая в предыдущем раунде выбила украинку Ангелину Калинину.
Ролан Гаррос. Третий круг
Серена Уильямс (США) – Даниэль Коллинс (США) – 6:4, 6:4
В четвертом раунде Серена сразиться с Еленой Рыбакиной (№22 WTA) из Казахстана.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.