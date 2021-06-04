Серена Уильямс обыграла обидчицу Калининой на пути в 4-й круг Ролан Гаррос

Американская теннисистка Серена Уильямс (№8 WTA) выиграла матч третьего круга Ролан Гаррос.



На этой стадии Уильямс-младшая в двух сетах одолела Даниэль Коллинс из США (№50 ATP), которая в предыдущем раунде выбила украинку Ангелину Калинину.



Ролан Гаррос. Третий круг

Серена Уильямс (США) – Даниэль Коллинс (США) – 6:4, 6:4



В четвертом раунде Серена сразиться с Еленой Рыбакиной (№22 WTA) из Казахстана.