Серена Уильямс обыграла обидчицу Калининой на пути в 4-й круг Ролан Гаррос

Даниэль Коллинс боролась, но все равно проиграла

  • 04.06.2021 19:03
  • 564 просмотра
  • 2 комментария
Серена Уильямс обыграла обидчицу Калининой на пути в 4-й круг Ролан Гаррос
© Getty Images/Global Images Ukraine. Серена Уильямс

Американская теннисистка Серена Уильямс (№8 WTA) выиграла матч третьего круга Ролан Гаррос. 
 
На этой стадии Уильямс-младшая в двух сетах одолела Даниэль Коллинс из США (№50 ATP), которая в предыдущем раунде выбила украинку Ангелину Калинину.
 
Ролан Гаррос. Третий круг
Серена Уильямс (США) – Даниэль Коллинс (США) – 6:4, 6:4
 
 В четвертом раунде Серена сразиться с Еленой Рыбакиной (№22 WTA) из Казахстана. 

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 04.06.2021 19:17
    0
    Щоб знали, вороги, як Калініну кривдити)))
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 04.06.2021 19:16
    +2
    Здається, після матчу другого кола Ангеліна покусала Коллінз. Інакше як пояснити, що Д-Р більшу частину гри проти Серени грала рівно в такий теніс, який був вигідний Вільямс, точно як Калініна двома днями раніше? Коли гарматниця починає змагатися з Легендою у техніці, результат трохи передбачуваний. Навіть незважаючи на легендівський вік, пошкодження стегна і вельми посередню гру. Спробувати заганяти ветерана з кута в кут? Ні, це не метод Коллінз. Вона буде крутити м'ячі, нормально цього не вміючи. Помилки при цьому доходили до смішних, як у Бабель з Еліною в першому колі. Так там хоч дівчина з другої тисячі. Тому навіть не шкода Д-Р. В теніс треба грати головою, вкотре доводиться повторювати.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 04.06.2021 19:16
    +2
    Здається, після матчу другого кола Ангеліна покусала Коллінз. Інакше як пояснити, що Д-Р більшу частину гри проти Серени грала рівно в такий теніс, який був вигідний Вільямс, точно як Калініна двома днями раніше? Коли гарматниця починає змагатися з Легендою у техніці, результат трохи передбачуваний. Навіть незважаючи на легендівський вік, пошкодження стегна і вельми посередню гру. Спробувати заганяти ветерана з кута в кут? Ні, це не метод Коллінз. Вона буде крутити м'ячі, нормально цього не вміючи. Помилки при цьому доходили до смішних, як у Бабель з Еліною в першому колі. Так там хоч дівчина з другої тисячі. Тому навіть не шкода Д-Р. В теніс треба грати головою, вкотре доводиться повторювати.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 04.06.2021 19:17
    0
    Щоб знали, вороги, як Калініну кривдити)))
    Ссылка
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