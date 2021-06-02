Калинина без шансов проиграла во втором круге Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№139 WTA) завершила борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису.



В матче второго круга украинка, преодолевшая квалификацию, проиграла американке Даниэль Коллинс (№50 WTA).



Ролан Гаррос. Второй круг

Ангелина Калинина (Украина) – Даниэль Коллинс (США) – 0:6, 2:6

По всей видимости, Калинина проиграла этот матч еще до выхода на корт. Иначе как объяснить ее действия во время поединка, не совсем понятно. С самого начала Ангелина решила зарубиться против Коллинс в атакующий теннис и очень быстро в него проиграла. Преимущество в мощи ударов американки и до матча мало у кого вызывало сомнения, но в очном противостоянии это было показано наглядно.



По матчу вопрос лишь в том, почему украинка не попыталась сломать игру американки, играя в более нестандартный и более грунтовый теннис с частой сменой ритма, вращений и т.д. Но часто после громких побед бывают вот такие провальные матчи. По большому счету, ничего страшного в этом нет, выступления на турнире и так оказалось выше всяких похвал. Можно было прыгнуть намного выше головы, но пока не получилось. Больше всего жаль, что Ангелина не вышла в третий круг на Серену Уильямс.

Отметим, что в текущем сезоне Калинина впервые сыграла в основной сетке Ролан Гаррос.



В третьем круге Коллинс сразится против Серены Уильямс из США (№8 WTA) или Михаэлы Бузарнеску из Румынии (№174 WTA).