Калинина без шансов проиграла во втором круге Ролан Гаррос

Украинка выбрала неправильную тактику на матч и не сумела ничего противопоставить Даниэль Коллинс

  • 02.06.2021 16:52
  • 1681 просмотр
  • 6 комментариев
Калинина без шансов проиграла во втором круге Ролан Гаррос
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№139 WTA) завершила борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису.
 
В матче второго круга украинка, преодолевшая квалификацию, проиграла американке Даниэль Коллинс (№50 WTA). 
 
Ролан Гаррос. Второй круг
Ангелина Калинина (Украина) – Даниэль Коллинс (США) – 0:6, 2:6

По всей видимости, Калинина проиграла этот матч еще до выхода на корт. Иначе как объяснить ее действия во время поединка, не совсем понятно. С самого начала Ангелина решила зарубиться против Коллинс в атакующий теннис и очень быстро в него проиграла. Преимущество в мощи ударов американки и до матча мало у кого вызывало сомнения, но в очном противостоянии это было показано наглядно.
 
По матчу вопрос лишь в том, почему украинка не попыталась сломать игру американки, играя в более нестандартный и более грунтовый теннис с частой сменой ритма, вращений и т.д. Но часто после громких побед бывают вот такие провальные матчи. По большому счету, ничего страшного в этом нет, выступления на турнире и так оказалось выше всяких похвал. Можно было прыгнуть намного выше головы, но пока не получилось. Больше всего жаль, что Ангелина не вышла в третий круг на Серену Уильямс. 

Отметим, что в текущем сезоне Калинина впервые сыграла в основной сетке Ролан Гаррос.
 
В третьем круге Коллинс сразится против Серены Уильямс из США (№8 WTA) или Михаэлы Бузарнеску из Румынии (№174 WTA).

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    ihor63
      ihor63, 02.06.2021 17:15
    +1
    Геля, другий млинець виявився глевким. Нічого страшного не трапилося. Потрібно більше працювати. Великі перемоги попереду
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 02.06.2021 17:01
    +5
    "Не вешать нос, гардемарины!". Сьогодні не склалось від слова взагалі. Але непогані матчі тут провела, і окрема подяка Ангеліні за перемогу над Кербер. На більше поки не вистачило. Відійти морально, відпочити і по гвинтиках розібрати цей матч з тренером, щоб більше такого не трапилось.
    Ангеліно, ми й надалі віримо в тебе! А невдалі дні і матчі бувають в кожного, Світоліна не дасть збрехати.
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 02.06.2021 17:01
    +3
    Для Завацької і Калініної , друга сотня, потолок. У одної немає потужності, у іншої характеру
    Ссылка
    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 02.06.2021 17:00
    +1
    В таком возрасте пора определиться со стилем и с тренером. Или вторая сотня - до конца карьеры.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 02.06.2021 16:59
    +6
    Ангеліні за підготовку до матчу тверда двійка. Причому за дванадцятибальною шкалою. Кращого подарунку Коллінз, ніж змагатися з нею у потужності, неможливо було зробити. Абсолютно логічний і закономірний розгром. Щоб перемагати гарматниць, в теніс потрібно грати, в першу чергу, головою.
    Ссылка
    Arti2222
      Arti2222, 02.06.2021 16:58
    +1
    На жаль, а все так добре починалося. Але всеодно бажаємо Ангеліні успіху у подальшому, і найперше, що зробити, так це розібратися у собі і віднайти впевненість, якої так їй не вистачає!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 02.06.2021 16:59
    +6
    Ангеліні за підготовку до матчу тверда двійка. Причому за дванадцятибальною шкалою. Кращого подарунку Коллінз, ніж змагатися з нею у потужності, неможливо було зробити. Абсолютно логічний і закономірний розгром. Щоб перемагати гарматниць, в теніс потрібно грати, в першу чергу, головою.
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 02.06.2021 17:01
    +5
    "Не вешать нос, гардемарины!". Сьогодні не склалось від слова взагалі. Але непогані матчі тут провела, і окрема подяка Ангеліні за перемогу над Кербер. На більше поки не вистачило. Відійти морально, відпочити і по гвинтиках розібрати цей матч з тренером, щоб більше такого не трапилось.
    Ангеліно, ми й надалі віримо в тебе! А невдалі дні і матчі бувають в кожного, Світоліна не дасть збрехати.
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 02.06.2021 17:01
    +3
    Для Завацької і Калініної , друга сотня, потолок. У одної немає потужності, у іншої характеру
    Ссылка
    ihor63
      ihor63, 02.06.2021 17:15
    +1
    Геля, другий млинець виявився глевким. Нічого страшного не трапилося. Потрібно більше працювати. Великі перемоги попереду
    Ссылка
    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 02.06.2021 17:00
    +1
    В таком возрасте пора определиться со стилем и с тренером. Или вторая сотня - до конца карьеры.
    Ссылка
    Arti2222
      Arti2222, 02.06.2021 16:58
    +1
    На жаль, а все так добре починалося. Але всеодно бажаємо Ангеліні успіху у подальшому, і найперше, що зробити, так це розібратися у собі і віднайти впевненість, якої так їй не вистачає!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности