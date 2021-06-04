Ролан Гаррос. Надежда Киченок проиграла во втором круге парного разряда

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступление в парном разряде Ролан Гаррос.
В матче второго круга парного разряда украинка в дуэте с румынкой Ралукой Олару в двух сетах уступила французскому тандему Клара Бюрель/Хлоэ Паке.
Второй круг
Надежда Киченок/Ралука Олару (Украина/Румыния) – Клара Бюрель/Хлоэ Паке (Франция) – 4:6, 5:7
Напомним, ранее Надежда Киченок в семейной разборке на Ролан Гаррос переиграла Людмилу.
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Источник — Sport.ua
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