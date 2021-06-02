Надежда Киченок в семейной разборке на Ролан Гаррос переиграла Людмилу

Украинские парницы Людмила и Надежда Киченок сразились между собой на Ролан Гаррос.
В матче первого круга Людмила в дуэте с Ариной Родионовой из Австралии проиграла Надежде в тандеме с румынкой Ралукой Олару.
Ролан Гаррос. Первый круг
Надежда Киченок / Ралука Олару [16] – Людмила Киченок / Арина Родионова – 6:1, 5:7, 6:4
Дальше по сетке победительницы встречи Клара Бюрель / Хлое Паке (обе Франция) – Мию Като (Япония) / Рената Ворачова (Чехия).
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Источник — Sport.ua
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