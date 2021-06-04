Н. Киченок / Олару – Бюрель / Паке. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Четвертого июня украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления на Ролан Гаррос.
В матче второго круга парного разряда украинка в дуэте с Румынкой Ралукой Олару сыграет против французского тандема Клара Бюрель / Хлоэ Паке. Матч состоится первым запуском на корте №4. Время начала матча – 12:10 по Киеву.
Дальше по сетке победительницы встречи Сюко Аояма / Эна Шибахара (обе Япония) – Ирина Бегу (Румыния) / Надя Подороска (Аргентина).
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Источник — Sport.ua
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