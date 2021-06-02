Турция U21
1 : 1
УКРАИНА U21
02.06.2021, FT

Команда Ротаня упустила победу. Украина U-21 сыграла вничью в Турции

Завершился учебно-тренировочный сбор молодежной сборной Украины

  • 02.06.2021 21:55
  • 2647 просмотров
  • 11 комментариев
Команда Ротаня упустила победу. Украина U-21 сыграла вничью в Турции
© YouTube

2 июня сборная Украины U-21 завершила вничью товарищеский матч в Турции против местной молодежки.

Украинцы после неудачного выступления на Мемориале Лобановского отправились в Турцию. Наставник Руслан Ротань планировал реабилитироваться за неудачу в Киеве.

Матч проходил в Стамбуле на стадионе «Реджеп Тайип Эрдоган», где выступает местный ФК «Касымпаша». Украинская «молодежка» забила первой. На 27-й минуте Даниил Алефиренко наказал соперника за неточный пас в штрафной площадке. Однако перевес команда Ротаня не удержала, пропустив гол на 81-й минуте после прострела с фланга.

Этим поединком завершился тренировочный сбор молодежной сборной Украины, последний перед стартом в отборе Евро-2023 U-21. В этом турнире соперниками сине-желтых будут команды Франции, Сербии, Северной Македонии, Фарерских островов и Армении. Украинцы стартуют 3 сентября в Сербии. Осенью сине-желтые проведут шесть официальных поединков.

Товарищеский матч

Стамбул (Турция), 2 июня 2021

Турция U-21 – Украина U-21 – 1:1

Голы: Кор, 81 – Алефиренко, 27.

Стартовый состав Украины U-21

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Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 02.06.2021 22:32
    +4
    PETP0, 02.06.2021 22:29
    А может все-таки Ротань сначала на физрука хотябы поучится, а потом уже к сборной его подпускать?
    Да ну, он уже физрук, на все - 1ОО ! %
    Ссылка
    Сергей Евланов
    online
      Сергей Евланов, 02.06.2021 22:31
    +5
    Большего позора не видел! Назвать ЭТО командой язык не поворачивается.Такое впечатление, что этим юным талантам никто не объяснил, что у своей штрафной в короткий пас не играют и обыгрывать на пятачке далеко не всегда получается, а тем более если перед этим еще и постоишь подумаешь 10с о смысле жизни.
    Ссылка
    PETP0
    online
      PETP0, 02.06.2021 22:29
    +5
    А может все-таки Ротань сначала на физрука хотябы поучится, а потом уже к сборной его подпускать?
    Ссылка
    DK1970
      DK1970, 02.06.2021 22:25
    +5
    Отдайте молодёжку Петракову!!!
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 02.06.2021 22:25
    +4
    Турки та старались допомогти, аж гольовий пас дали. Але тут нічим не допоможеш...
    Ссылка
    Игорь Левченко
    online
      Игорь Левченко, 02.06.2021 22:18
    +9
    Не могу понять, что это недоразумение в лице вРотаня делает в сборной?
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 02.06.2021 22:12
    +12
    удивляться нечему.
    Всё стабильно - хреново.
    Ротань незаменим - лучшего УАФ не знает.
    Яка сім'я - таке і сонечко.
    .
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 02.06.2021 22:12
    +10
    А есть статистика Ротаня как тренера? Мне кажется, там будет где-то 1-2 победы, 5-7 ничьих и десятки поражений.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 02.06.2021 22:09
    +6
    ого! не просрали....
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 02.06.2021 22:03
    +9
    ​Укра!на-вперед!!!!вротань--ГЕТЬ-ГЕТЬ-ГЕТЬ!
    !!!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 02.06.2021 21:58
    +6
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 02.06.2021 22:12
    +12
    удивляться нечему.
    Всё стабильно - хреново.
    Ротань незаменим - лучшего УАФ не знает.
    Яка сім'я - таке і сонечко.
    .
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 02.06.2021 22:12
    +10
    А есть статистика Ротаня как тренера? Мне кажется, там будет где-то 1-2 победы, 5-7 ничьих и десятки поражений.
    Ссылка
    Игорь Левченко
    online
      Игорь Левченко, 02.06.2021 22:18
    +9
    Не могу понять, что это недоразумение в лице вРотаня делает в сборной?
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 02.06.2021 22:03
    +9
    ​Укра!на-вперед!!!!вротань--ГЕТЬ-ГЕТЬ-ГЕТЬ!
    !!!
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 02.06.2021 22:09
    +6
    ого! не просрали....
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 02.06.2021 21:58
    +6
    Ссылка
    Сергей Евланов
    online
      Сергей Евланов, 02.06.2021 22:31
    +5
    Большего позора не видел! Назвать ЭТО командой язык не поворачивается.Такое впечатление, что этим юным талантам никто не объяснил, что у своей штрафной в короткий пас не играют и обыгрывать на пятачке далеко не всегда получается, а тем более если перед этим еще и постоишь подумаешь 10с о смысле жизни.
    Ссылка
    PETP0
    online
      PETP0, 02.06.2021 22:29
    +5
    А может все-таки Ротань сначала на физрука хотябы поучится, а потом уже к сборной его подпускать?
    Ссылка
    DK1970
      DK1970, 02.06.2021 22:25
    +5
    Отдайте молодёжку Петракову!!!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 02.06.2021 22:32
    +4
    PETP0, 02.06.2021 22:29
    А может все-таки Ротань сначала на физрука хотябы поучится, а потом уже к сборной его подпускать?
    Да ну, он уже физрук, на все - 1ОО ! %
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 02.06.2021 22:25
    +4
    Турки та старались допомогти, аж гольовий пас дали. Але тут нічим не допоможеш...
    Ссылка
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