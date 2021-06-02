Команда Ротаня упустила победу. Украина U-21 сыграла вничью в Турции

2 июня сборная Украины U-21 завершила вничью товарищеский матч в Турции против местной молодежки.

Украинцы после неудачного выступления на Мемориале Лобановского отправились в Турцию. Наставник Руслан Ротань планировал реабилитироваться за неудачу в Киеве.

Матч проходил в Стамбуле на стадионе «Реджеп Тайип Эрдоган», где выступает местный ФК «Касымпаша». Украинская «молодежка» забила первой. На 27-й минуте Даниил Алефиренко наказал соперника за неточный пас в штрафной площадке. Однако перевес команда Ротаня не удержала, пропустив гол на 81-й минуте после прострела с фланга.

Этим поединком завершился тренировочный сбор молодежной сборной Украины, последний перед стартом в отборе Евро-2023 U-21. В этом турнире соперниками сине-желтых будут команды Франции, Сербии, Северной Македонии, Фарерских островов и Армении. Украинцы стартуют 3 сентября в Сербии. Осенью сине-желтые проведут шесть официальных поединков.

Товарищеский матч

Стамбул (Турция), 2 июня 2021

Турция U-21 – Украина U-21 – 1:1

Голы: Кор, 81 – Алефиренко, 27.

Стартовый состав Украины U-21