Турция U-21 – Украина U-21 – 1:1. Ничья в Стамбуле. Видео голов и обзор

2 июня сборная Украины U-21 завершила вничью товарищеский матч в Турции против местной молодежки.
Матч проходил в Стамбуле на стадионе «Реджеп Тайип Эрдоган», где выступает местный ФК «Касымпаша». Украинская «молодежка» забила первой. На 27-й минуте Даниил Алефиренко наказал соперника за неточный пас в штрафной площадке. Однако перевес команда Ротаня не удержала, пропустив гол на 81-й минуте после прострела с фланга.
Товарищеский матч
Стамбул (Турция), 2 июня 2021
Турция U-21 – Украина U-21 – 1:1
Голы: Батухан Кор, 81 – Алефиренко, 27.
ГОЛ! 0:1. Алефиренко, 27 мин.
ГОЛ! 1:1. Батухан Кор, 81 мин.
|81'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Турция U21.
|27'
|ГОЛ ! Мяч забил Даниил Алефиренко (УКРАИНА U21).
Источник — Sport.ua
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