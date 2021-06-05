Турция U-21 – Украина U-21 – 1:1. Ничья в Стамбуле. Видео голов и обзор

2 июня сборная Украины U-21 завершила вничью товарищеский матч в Турции против местной молодежки.

Матч проходил в Стамбуле на стадионе «Реджеп Тайип Эрдоган», где выступает местный ФК «Касымпаша». Украинская «молодежка» забила первой. На 27-й минуте Даниил Алефиренко наказал соперника за неточный пас в штрафной площадке. Однако перевес команда Ротаня не удержала, пропустив гол на 81-й минуте после прострела с фланга.

Товарищеский матч

Стамбул (Турция), 2 июня 2021

Турция U-21 – Украина U-21 – 1:1

Голы: Батухан Кор, 81 – Алефиренко, 27.

ГОЛ! 0:1. Алефиренко, 27 мин.

ГОЛ! 1:1. Батухан Кор, 81 мин.