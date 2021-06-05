Турция U21
1 : 1
УКРАИНА U21
02.06.2021, FT

Турция U-21 – Украина U-21 – 1:1. Ничья в Стамбуле. Видео голов и обзор

Команда Руслана Ротаня упустила победу в концовке поединка в Турции

  • 05.06.2021 04:23
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Турция U-21 – Украина U-21 – 1:1. Ничья в Стамбуле. Видео голов и обзор
© УАФ. Руслан Ротань

2 июня сборная Украины U-21 завершила вничью товарищеский матч в Турции против местной молодежки.

Матч проходил в Стамбуле на стадионе «Реджеп Тайип Эрдоган», где выступает местный ФК «Касымпаша». Украинская «молодежка» забила первой. На 27-й минуте Даниил Алефиренко наказал соперника за неточный пас в штрафной площадке. Однако перевес команда Ротаня не удержала, пропустив гол на 81-й минуте после прострела с фланга.

Товарищеский матч

Стамбул (Турция), 2 июня 2021

Турция U-21 – Украина U-21 – 1:1

Голы: Батухан Кор, 81 – Алефиренко, 27.

ГОЛ! 0:1. Алефиренко, 27 мин.

 

ГОЛ! 1:1. Батухан Кор, 81 мин.

 

 

События матча
81' ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Турция U21.
27' ГОЛ ! Мяч забил Даниил Алефиренко (УКРАИНА U21).
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Источник — Sport.ua

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