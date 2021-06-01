Украина U-21 отправилась в Турцию. Ротань взял 20 игроков

Команда сыграет с местной молодежкой

  • 01.06.2021 14:05
  • 1404 просмотра
  • 6 комментариев
Украина U-21 отправилась в Турцию. Ротань взял 20 игроков
© uaf.ua

Сборная Украины U-21 после неудачного мемориала Лобановского отправилась в Турцию, где 2 июня проведет матч против местной молодежки.

Наставник Руслан Ротань взял на матч 20 игроков.

Вратари: Валентин Моргун («Динамо» Киев), Кирилл Фесюн («Колос» Ковалевка).

Защитники: Денис Кузык, Константин Вивчаренко (оба - «Динамо» Киев), Александр Драмбаев, Назарий Муравский (оба - «Мариуполь»), Игорь Снурницин («Олимпик» Донецк), Максим Таловеров («Динамо», Чехия).

Полузащитники: Владимир Бражко («Динамо» Киев), Арсений Батагов («Днепр-1» Днепр), Даниил Алефиренко («Заря» Луганск), Михаил Мудрик («Шахтер» Донецк), Даниил Кравчук («Ворскла» Полтава), Артур Ременяк («Львов»), Иван Литвиненко («Рух» Львов), Дмитрий Крыськив («Металлист 1925» Харьков).

Нападающие: Владислав Супряга, Владислав Ванат (оба - «Динамо» Киев), Даниил Сикан («Мариуполь»), Богдан Вьюнник («Шахтер» Донецк).

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(2 голоса)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 15:07
    0
    adidas77, 01.06.2021 14:35
    Не понимаю, зачем Руслан так гнобит своё честно заработанное имя?
    Я могу понять шайку лейку павелковскую, им то по барабану!!!
    Там только бабло на уме и деребан.
    Но вот Руслан удивляет с нехорошей стороны...
    Уже сгнобил на все 1ОО %
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 01.06.2021 14:42
    0
    Сливает турнир за турниром и хоть бы шо. Он что это место купил? Зачем? Рожденный ползать летать не может.
    Ссылка
    adidas77
      adidas77, 01.06.2021 14:35
    +2
    Не понимаю, зачем Руслан так гнобит своё честно заработанное имя?
    Я могу понять шайку лейку павелковскую, им то по барабану!!!
    Там только бабло на уме и деребан.
    Но вот Руслан удивляет с нехорошей стороны...
    Ссылка
    FatalisTUA
      FatalisTUA, 01.06.2021 14:29
    +1
    Ліпше взяв би в одну руку заяву на звільнення, а в іншу ручку й зробив нарешті приємне усім вболівальникам..
    Ссылка
    dadaali177188
      dadaali177188, 01.06.2021 14:20
    0
    лучше бы ротань взял мозги себе купил
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    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 14:09
    +3
    Неплохо было бы ротанга там где-то и потерять, хотя увы, но позор ещё долго будет сидеть похоже, при любых жутких результатах и не стыдно ж самому
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 14:09
    +3
    Неплохо было бы ротанга там где-то и потерять, хотя увы, но позор ещё долго будет сидеть похоже, при любых жутких результатах и не стыдно ж самому
    Ссылка
    adidas77
      adidas77, 01.06.2021 14:35
    +2
    Не понимаю, зачем Руслан так гнобит своё честно заработанное имя?
    Я могу понять шайку лейку павелковскую, им то по барабану!!!
    Там только бабло на уме и деребан.
    Но вот Руслан удивляет с нехорошей стороны...
    Ссылка
    FatalisTUA
      FatalisTUA, 01.06.2021 14:29
    +1
    Ліпше взяв би в одну руку заяву на звільнення, а в іншу ручку й зробив нарешті приємне усім вболівальникам..
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 15:07
    0
    adidas77, 01.06.2021 14:35
    Не понимаю, зачем Руслан так гнобит своё честно заработанное имя?
    Я могу понять шайку лейку павелковскую, им то по барабану!!!
    Там только бабло на уме и деребан.
    Но вот Руслан удивляет с нехорошей стороны...
    Уже сгнобил на все 1ОО %
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 01.06.2021 14:42
    0
    Сливает турнир за турниром и хоть бы шо. Он что это место купил? Зачем? Рожденный ползать летать не может.
    Ссылка
    dadaali177188
      dadaali177188, 01.06.2021 14:20
    0
    лучше бы ротань взял мозги себе купил
    Ссылка
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