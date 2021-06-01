Украина U-21 отправилась в Турцию. Ротань взял 20 игроков

Сборная Украины U-21 после неудачного мемориала Лобановского отправилась в Турцию, где 2 июня проведет матч против местной молодежки.
Наставник Руслан Ротань взял на матч 20 игроков.
Вратари: Валентин Моргун («Динамо» Киев), Кирилл Фесюн («Колос» Ковалевка).
Защитники: Денис Кузык, Константин Вивчаренко (оба - «Динамо» Киев), Александр Драмбаев, Назарий Муравский (оба - «Мариуполь»), Игорь Снурницин («Олимпик» Донецк), Максим Таловеров («Динамо», Чехия).
Полузащитники: Владимир Бражко («Динамо» Киев), Арсений Батагов («Днепр-1» Днепр), Даниил Алефиренко («Заря» Луганск), Михаил Мудрик («Шахтер» Донецк), Даниил Кравчук («Ворскла» Полтава), Артур Ременяк («Львов»), Иван Литвиненко («Рух» Львов), Дмитрий Крыськив («Металлист 1925» Харьков).
Нападающие: Владислав Супряга, Владислав Ванат (оба - «Динамо» Киев), Даниил Сикан («Мариуполь»), Богдан Вьюнник («Шахтер» Донецк).
Источник — Украинская ассоциация футбола
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Я могу понять шайку лейку павелковскую, им то по барабану!!!
Там только бабло на уме и деребан.
Но вот Руслан удивляет с нехорошей стороны...
Я могу понять шайку лейку павелковскую, им то по барабану!!!
Там только бабло на уме и деребан.
Но вот Руслан удивляет с нехорошей стороны...
Я могу понять шайку лейку павелковскую, им то по барабану!!!
Там только бабло на уме и деребан.
Но вот Руслан удивляет с нехорошей стороны...
Я могу понять шайку лейку павелковскую, им то по барабану!!!
Там только бабло на уме и деребан.
Но вот Руслан удивляет с нехорошей стороны...
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